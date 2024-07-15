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Золото дешевеет, инвесторы ждут комментариев ФРС и данных

Золото дешевеет, инвесторы ждут комментариев ФРС и данных - 15.07.2024, ПРАЙМ

Золото дешевеет, инвесторы ждут комментариев ФРС и данных

Цены на золото в понедельник снизились на фоне укрепления доллара США. Инвесторы ждут комментариев представителей ФРС и экономических данных, чтобы прояснить... | 15.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-15T11:44+0300

2024-07-15T11:44+0300

2024-07-15T11:44+0300

рынки

рынок драгметаллов

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Цены на золото в понедельник снизились на фоне укрепления доллара США. Инвесторы ждут комментариев представителей ФРС и экономических данных, чтобы прояснить перспективы процентных ставок в США.По состоянию на 02.50 по Гринвичу спот-цены на золото снизились на 0,1%, до 2409,54 доллара за унцию. Фьючерсы на золото на COMEX опустились в цене на 0,2%, до 2414,70 доллара.Доллар США укрепился в свете стремления к активам-убежищам после покушения на убийство Дональда Трампа, в результате которого выросли шансы на его победу.Подорожание доллара приводит к снижению доступности золота для держателей других валют."Не уверен, что победа или поражение Трампа окажут на курс золота прямое влияние, как прогнозы относительно политики ФРС. Но если Трамп развяжет торговые войны, то, вероятно, во время его нахождения на посту президента будут иметь место благоприятные предпосылки для золота", – заметил старший аналитик City Index Мэтт Симпсон.Председатель ФРС Джером Пауэлл должен выступить позднее в понедельник, а позднее на этой неделе – ряд других представителей центрального банка США. На этой неделе выйдут данные по розничным продажам и промышленному производству в США в июне, а также еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице."Если розничные продажи опять сильно не оправдают ожидания, то усилится ощущение необходимости срочного снижения ставок, а это может оказать поддержку золоту. Если золото преодолеет уровень 2450 долларов, цены достигнут новых рекордных максимумов", – отметил Илья Спивак, директор по макроэкономике в Tastylive.Согласно CME Fedwatch, рынки учитывают в котировках 93%-ную вероятность снижения ключевой процентной ставки ФРС в сентябре. Золото, не приносящее процентного дохода, обычно хорошо себя проявляет при низких ставках.Как показали данные, экономика Китая, ключевого потребителя металлов, во 2-м квартале замедлилась. В результате сохраняются ожидания того, что Пекину потребуются новые меры стимулирования.Спот-цены на серебро выросли на 0,4%, до 30,88 за унцию, платина подешевела на 0,3% до 995,80 доллара, а палладий просел на 0,7% до 962,50 доллара.

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рынки, рынок драгметаллов