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KMZ испытает возвращаемый морской дрон для разведки и огневой поддержки - 15.07.2024, ПРАЙМ
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KMZ испытает возвращаемый морской дрон для разведки и огневой поддержки
KMZ испытает возвращаемый морской дрон для разведки и огневой поддержки - 15.07.2024, ПРАЙМ
KMZ испытает возвращаемый морской дрон для разведки и огневой поддержки
В холдинге KMZ (Кингисеппский машзавод) до конца июля завершатся испытания тяжелого многофункционального возвращаемого морского дрона на базе безэкипажного... | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T06:58+0300
2024-07-15T07:02+0300
вооружения
kmz
испытания
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. В холдинге KMZ (Кингисеппский машзавод) до конца июля завершатся испытания тяжелого многофункционального возвращаемого морского дрона на базе безэкипажного катера "Визир", после чего изделие будет представлено заказчику. Об этом сообщил управляющий директор KMZ Михаил Даниленко. "До конца июля мы завершим разработку тяжелого возвращаемого морского дрона на базе безэкипажного "Визира", - заявил управляющий директор KMZ. - Это будет дрон многоразового использования. Такая задача поставлена перед холдингом заказчиком для доставки груза в нужный район, для разведки, проведения дежурства и в варианте огневой поддержки".Военно-промышленный холдинг KMZ специализируется на выполнении гособоронзаказа, включая выпуск катеров для силовиков и морских дронов. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
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kmz, испытания
Вооружения, KMZ, испытания
06:58 15.07.2024 (обновлено: 07:02 15.07.2024)
 
KMZ испытает возвращаемый морской дрон для разведки и огневой поддержки

Глава KMZ Даниленко: скоро завершатся испытания возвращаемого морского дрона

© РИА Новости . Александр Пирагис | Перейти в медиабанкВолны в Тихом океане
Волны в Тихом океане - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости . Александр Пирагис
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. В холдинге KMZ (Кингисеппский машзавод) до конца июля завершатся испытания тяжелого многофункционального возвращаемого морского дрона на базе безэкипажного катера "Визир", после чего изделие будет представлено заказчику. Об этом сообщил управляющий директор KMZ Михаил Даниленко.
"До конца июля мы завершим разработку тяжелого возвращаемого морского дрона на базе безэкипажного "Визира", - заявил управляющий директор KMZ. - Это будет дрон многоразового использования. Такая задача поставлена перед холдингом заказчиком для доставки груза в нужный район, для разведки, проведения дежурства и в варианте огневой поддержки".
Военно-промышленный холдинг KMZ специализируется на выполнении гособоронзаказа, включая выпуск катеров для силовиков и морских дронов.
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21 июня, 15:33
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
 
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