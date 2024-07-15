https://1prime.ru/20240715/drontsentry-850132932.html

В РФ может появиться сеть дронцентров для сельхозопераций, считает эксперт

В РФ может появиться сеть дронцентров для сельхозопераций, считает эксперт - 15.07.2024, ПРАЙМ

В РФ может появиться сеть дронцентров для сельхозопераций, считает эксперт

Сеть дронцентров для сельскохозяйственных операций может появиться в России в течение пяти лет. Об этом рассказал агентству РИА Новости на полях "Архипелага... | 15.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-15T21:11+0300

2024-07-15T21:11+0300

2024-07-15T21:12+0300

экономика

россия

дроны

https://cdnn.1prime.ru/img/83926/35/839263523_0:328:2931:1976_1920x0_80_0_0_e508dc307dc25ef1ff8aca0aa473efd7.jpg

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 июл - ПРАЙМ. Сеть дронцентров для сельскохозяйственных операций может появиться в России в течение пяти лет. Об этом рассказал агентству РИА Новости на полях "Архипелага 2024" эксперт рынка НТИ "Аэронет" Максим Чижов. По его словам, в ближайшие пять лет в стране могут появиться дронцентры с сотнями беспилотных летательных аппаратов для выполнения сельхозопераций. Такие центры будут выполнять ремонт и обслуживание дронов, оказывать услуги по съемке и оцифровке, а также беспилотной доставке, добавил он. Чижов также напомнил, что 100 лет назад машинно-тракторные станции (МТС) стали важной частью индустриализации страны. "Дронцентр – как аналог МТС. Облик такого объекта, кроме требований к квалификации персонала, определяет транспортное плечо. Это может быть территория крупного района, нескольких районов или даже региона целиком. В радиусе двух часов езды по автодорогам от дронцентра, что соответствует радиусу примерно 100 км, может быть 1 до 2 млн гектар земель сельхозназачения. Такой центр будет оперировать более 200 дронами, обеспечивающими оперативное выполнение сельхозопераций для хозяйств, находящихся в зоне обслуживания. Также оперативный запас запчастей и сервисно-инженерный персонал способны обеспечить поддержание работоспособности (в том числе летной годности) комплексов с БАС для выполнения сельхозопераций",- рассказал Чижов. "Архипелаг" - ежегодный проектно-образовательный интенсив для представителей технологических компаний и стартапов, инженерных команд, управленческих команд регионов и вузов, представителей научных организаций, которые развивают проекты в сфере новых технологий. В 2024 году "Архипелаг" проходит в Сахалинской области с 8 по 21 июля. Основными площадками проведения мероприятия стали город Южно-Сахалинск и аэродром Пушистый. Одним из ключевых направлений работы "Архипелага" стала проработка сценариев применения дронов (гражданские учения).

https://1prime.ru/20240709/apk-849944971.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, дроны