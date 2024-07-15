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Вашингтон надеется на заключение с Москвой нового соглашения ДСНВ

Вашингтон надеется на заключение с Москвой нового соглашения ДСНВ - 15.07.2024, ПРАЙМ

Вашингтон надеется на заключение с Москвой нового соглашения ДСНВ

Вашингтон по-прежнему надеется на заключение с Москвой нового соглашения ДСНВ после 2026 года. Об этом заявил в понедельник замначальника штаба по... | 15.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-15T18:29+0300

2024-07-15T18:29+0300

2024-07-15T18:29+0300

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ВАШИНГТОН, 15 июл - ПРАЙМ. Вашингтон по-прежнему надеется на заключение с Москвой нового соглашения ДСНВ после 2026 года. Об этом заявил в понедельник замначальника штаба по стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции ВВС США Эндрю Гебара. "Есть абсолютная надежда на новое (соглашение — ред.) по ядерному нераспространению", — сказал он в ходе вебинара в понедельник, комментируя возможность продления российско-американского ДСНВ, истекающего в 2026 году. Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил РИА Новости, что Москва будет придерживаться количественных ограничений по ДСНВ при условии, если дальнейшие деструктивные шаги Вашингтона не обессмыслят для нее эту задачу, в то же время, сейчас преждевременно говорить о том, что случится в этой сфере после истечения срока действия в феврале 2026 года. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля 2023 года в послании Федеральному собранию заявил, что Москва приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Он подчеркнул, что Россия не выходит из договора и добавил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО.

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россия, сша, пентагон, дснв