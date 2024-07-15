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Названа причина возникновения пожара в районе Дюрсо под Новороссийском - 15.07.2024, ПРАЙМ
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Названа причина возникновения пожара в районе Дюрсо под Новороссийском
Названа причина возникновения пожара в районе Дюрсо под Новороссийском - 15.07.2024, ПРАЙМ
Названа причина возникновения пожара в районе Дюрсо под Новороссийском
Наиболее вероятной причиной возникновения лесного пожара в районе хутора Дюрсо под Новороссийском является нарушение правил пожарной безопасности, сообщили в... | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T17:09+0300
2024-07-15T17:09+0300
происшествия
красноярский край
новороссийск
пожар
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Наиболее вероятной причиной возникновения лесного пожара в районе хутора Дюрсо под Новороссийском является нарушение правил пожарной безопасности, сообщили в Рослесхозе. "Наиболее вероятная причина лесного пожара в Новороссийском лесничестве – нарушение правил пожарной безопасности местным населением", — сказано в сообщении на сайте ведомства. Согласно заявлению, процитированному пресс-службой главы Рослесхоза Ивана Советникова, виновные будут найдены и понесут строгое наказание, уже сейчас возбуждено уголовное дело, ведутся следственные мероприятия. Он также сказал, что ликвидация возгорания ожидается "в ближайшее время".Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее сообщил, что пожар был локализован на площади 62 гектара.В воскресенье в МЧС России сообщили о возгорании лесного массива и травы в районе хутора Дюрсо. Огонь перекинулся на территорию базы отдыха "Голубая волна", но его потушили, а лес продолжал гореть, поэтому пламя распространилось на 62 гектарах. В Новороссийске был введен режим ЧС. В воскресенье вечером пожар перекинулся на базы отдыха "Моряк", "Романтик", "Фрегат", откуда людей заблаговременно эвакуировали. Возбуждено уголовное дело по статье "Уничтожение-повреждение лесных насаждений".
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красноярский край
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красноярский край, новороссийск, пожар
Происшествия, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, НОВОРОССИЙСК, пожар
17:09 15.07.2024
 
Названа причина возникновения пожара в районе Дюрсо под Новороссийском

Рослесхоз: пожар в районе Дюрсо возник из-за нарушения правил безопасности

© Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанкЛесной пожар в Краснодарском крае
Лесной пожар в Краснодарском крае
© Пресс-служба МЧС РФ
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Наиболее вероятной причиной возникновения лесного пожара в районе хутора Дюрсо под Новороссийском является нарушение правил пожарной безопасности, сообщили в Рослесхозе.
"Наиболее вероятная причина лесного пожара в Новороссийском лесничестве – нарушение правил пожарной безопасности местным населением", — сказано в сообщении на сайте ведомства.
Согласно заявлению, процитированному пресс-службой главы Рослесхоза Ивана Советникова, виновные будут найдены и понесут строгое наказание, уже сейчас возбуждено уголовное дело, ведутся следственные мероприятия. Он также сказал, что ликвидация возгорания ожидается "в ближайшее время".
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее сообщил, что пожар был локализован на площади 62 гектара.
В воскресенье в МЧС России сообщили о возгорании лесного массива и травы в районе хутора Дюрсо. Огонь перекинулся на территорию базы отдыха "Голубая волна", но его потушили, а лес продолжал гореть, поэтому пламя распространилось на 62 гектарах. В Новороссийске был введен режим ЧС. В воскресенье вечером пожар перекинулся на базы отдыха "Моряк", "Романтик", "Фрегат", откуда людей заблаговременно эвакуировали. Возбуждено уголовное дело по статье "Уничтожение-повреждение лесных насаждений".
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