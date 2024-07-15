https://1prime.ru/20240715/dyurso-850126649.html

Названа причина возникновения пожара в районе Дюрсо под Новороссийском

Названа причина возникновения пожара в районе Дюрсо под Новороссийском - 15.07.2024, ПРАЙМ

Названа причина возникновения пожара в районе Дюрсо под Новороссийском

Наиболее вероятной причиной возникновения лесного пожара в районе хутора Дюрсо под Новороссийском является нарушение правил пожарной безопасности, сообщили в... | 15.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-15T17:09+0300

2024-07-15T17:09+0300

2024-07-15T17:09+0300

происшествия

красноярский край

новороссийск

пожар

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Наиболее вероятной причиной возникновения лесного пожара в районе хутора Дюрсо под Новороссийском является нарушение правил пожарной безопасности, сообщили в Рослесхозе. "Наиболее вероятная причина лесного пожара в Новороссийском лесничестве – нарушение правил пожарной безопасности местным населением", — сказано в сообщении на сайте ведомства. Согласно заявлению, процитированному пресс-службой главы Рослесхоза Ивана Советникова, виновные будут найдены и понесут строгое наказание, уже сейчас возбуждено уголовное дело, ведутся следственные мероприятия. Он также сказал, что ликвидация возгорания ожидается "в ближайшее время".Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее сообщил, что пожар был локализован на площади 62 гектара.В воскресенье в МЧС России сообщили о возгорании лесного массива и травы в районе хутора Дюрсо. Огонь перекинулся на территорию базы отдыха "Голубая волна", но его потушили, а лес продолжал гореть, поэтому пламя распространилось на 62 гектарах. В Новороссийске был введен режим ЧС. В воскресенье вечером пожар перекинулся на базы отдыха "Моряк", "Романтик", "Фрегат", откуда людей заблаговременно эвакуировали. Возбуждено уголовное дело по статье "Уничтожение-повреждение лесных насаждений".

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красноярский край

новороссийск

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красноярский край, новороссийск, пожар