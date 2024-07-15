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Майнеры могут выдохнуть. Им не хотят повышать энерготарифы

Майнеры могут выдохнуть. Им не хотят повышать энерготарифы - 15.07.2024, ПРАЙМ

Майнеры могут выдохнуть. Им не хотят повышать энерготарифы

ФАС и Минцифры выступили против предложения Минэнерго повысить тарифы на электроэнергию для майнинг-центров. Об этом сообщает "Коммерсант". | 15.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-15T09:33+0300

2024-07-15T09:33+0300

2024-07-15T09:50+0300

энергетика

майнинг

электроэнергия

тарифы

фас рф

минцифры

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. ФАС и Минцифры выступили против предложения Минэнерго повысить тарифы на электроэнергию для майнинг-центров. Об этом сообщает "Коммерсант".Как отмечает газета, регуляторы считают, что, инициатива Минэнерго дискриминирует предпринимателей и может затронуть центры обработки данных, а это, в свою очередь, "подорвет работу критической информационной инфраструктуры". Авторы статьи, ссылаясь на аналитиков, выражают уверенность, что Минэнерго будет очень трудно согласовать документ без внесения поправок.Примечательно, что представленный Минэнерго проект правительственного постановления, как отмечается в статье, предполагает повышение тарифов для крупных майнеров в пять-десять раз в энергодефицитных регионах. При этом в ФАС считают, что с майнеров нужно снимать все ограничения, как только территория, на которой они располагаются, перестает быть энергодефицитной. Вместе с тем сетевые организации, по мнению ведомства, необходимо принудить заранее сообщать регуляторам о количестве майнеров в регионе на разных уровнях напряжения, чтобы "формировать сбалансированную необходимую валовую выручку".В ФАС подчеркивают, что при ошибке в определении используемого майнерами оборудования действия сетевой или энергосбытовой компании "могут иметь признаки нарушения антимонопольного законодательства", говорится в публикации.А Минцифры призывает сформировать специальный реестр центров обработки данных (ЦОД) и тем самым более четко отделить майнеров от ЦОДов. В противном случае, как считают в Минцифры, подходы Минэнерго способны "привести к подрыву" функционирования информационных систем, включая "критическую информационную инфраструктуру", заключил "Коммерсант".

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майнинг, электроэнергия, тарифы, фас рф, минцифры