https://1prime.ru/20240715/elektroenergiya-850099394.html

"Почему все молчат?" На Украине пришли в ужас из-за ситуации в Киеве

"Почему все молчат?" На Украине пришли в ужас из-за ситуации в Киеве - 15.07.2024, ПРАЙМ

"Почему все молчат?" На Украине пришли в ужас из-за ситуации в Киеве

Жителям Киева грозит "социоцид" из-за преступных схем распределения электроэнергии в условиях ее нехватки. Такое мнение высказал в соцсети Facebook* украинский... | 15.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-15T08:29+0300

2024-07-15T08:29+0300

2024-07-15T09:44+0300

киев

электричество

экспертное мнение

энергетика

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МОСКВА, 15 июл – ПРАЙМ. Жителям Киева грозит "социоцид" из-за преступных схем распределения электроэнергии в условиях ее нехватки. Такое мнение высказал в соцсети Facebook* украинский аналитик и экономист Алексей Кущ. Об этом сообщает РИА Новости.По его данным, киевский торгово-развлекательный центр "Гулливер" запитали "импортной электроэнергией". В условиях единой энергосистемы, как отметил аналитик, это - "своеобразная схема", из-за которой отключается электричество в жилых домах."На самом деле эта схема преступна по своей сути, - утверждает Кущ. - Потому что весь импорт должен выкупаться государственным трейдером и передаваться на социальные нужды, чтобы в такую жару у людей был свет. Ведь это реальный социоцид или энергомор".Он привел в пример жилой массив Позняки, в котором электроэнергию подают лишь на несколько часов в сутки, не функционируют лифты, а жильцы верхних этажей остаются без воды."Не хочу нагнетать, но тысячи людей этого не переживут, - предупреждает аналитик. - Почему все молчат? Где правительство. Почему подключают по схемам импорта "Гулливер", а не покупают импортную электроэнергию для населения?"* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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киев, электричество, экспертное мнение