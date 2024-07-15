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ФАС согласовала цены на российский препарат от нейромышечной блокады - 15.07.2024, ПРАЙМ
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ФАС согласовала цены на российский препарат от нейромышечной блокады
ФАС согласовала цены на российский препарат от нейромышечной блокады - 15.07.2024, ПРАЙМ
ФАС согласовала цены на российский препарат от нейромышечной блокады
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цены на препарат "Дестинил" для устранения нейромышечной блокады, вызванной введением снижающих... | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T10:47+0300
2024-07-15T10:47+0300
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цены на препарат "Дестинил" для устранения нейромышечной блокады, вызванной введением снижающих тонус скелетной мускулатуры средств, это первый отечественный дженерик в рамках международного непатентованного наименования (МНН) "Сугаммадекс", препарат будет дешевле импортного аналога на 33%, сообщает ведомство. "ФАС согласовала цены на препарат "Дестинил" для устранения нейромышечной блокады. Это первый отечественный дженерик в рамках МНН "Сугаммадекс". Он применяется для устранения нейромышечной блокады, вызванной введением снижающих тонус скелетной мускулатуры средств. Согласованные цены на "Дестинил" снижены относительно зарегистрированных цен на иностранный референтный препарат "Брайдан" в среднем на 33%", - говорится в сообщении. Уточняется, что цена за упаковку "Дестинила" из 10 ампул в дозировке 100 миллиграмм на миллилитр согласована на уровне 34 182 рублей, а стоимость такой же упаковки иностранного референтного препарата составила 51 526 рублей. В ведомстве также отмечают, что согласование цены на этот лекарственный препарат повысит его доступность для граждан после окончания действия патента на оригинальный препарат, а в медицинских организациях он будет предоставляться бесплатно в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.
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россия, фас рф
РОССИЯ, ФАС РФ
10:47 15.07.2024
 
ФАС согласовала цены на российский препарат от нейромышечной блокады

ФАС согласовала цены на российский препарат для устранения нейромышечной блокады

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПавильон Федеральной антимонопольной службы на XIII Всероссийском форуме-выставке "Госзаказ – за честные закупки"
Павильон Федеральной антимонопольной службы на XIII Всероссийском форуме-выставке Госзаказ – за честные закупки - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цены на препарат "Дестинил" для устранения нейромышечной блокады, вызванной введением снижающих тонус скелетной мускулатуры средств, это первый отечественный дженерик в рамках международного непатентованного наименования (МНН) "Сугаммадекс", препарат будет дешевле импортного аналога на 33%, сообщает ведомство.
"ФАС согласовала цены на препарат "Дестинил" для устранения нейромышечной блокады. Это первый отечественный дженерик в рамках МНН "Сугаммадекс". Он применяется для устранения нейромышечной блокады, вызванной введением снижающих тонус скелетной мускулатуры средств. Согласованные цены на "Дестинил" снижены относительно зарегистрированных цен на иностранный референтный препарат "Брайдан" в среднем на 33%", - говорится в сообщении.
Уточняется, что цена за упаковку "Дестинила" из 10 ампул в дозировке 100 миллиграмм на миллилитр согласована на уровне 34 182 рублей, а стоимость такой же упаковки иностранного референтного препарата составила 51 526 рублей.
В ведомстве также отмечают, что согласование цены на этот лекарственный препарат повысит его доступность для граждан после окончания действия патента на оригинальный препарат, а в медицинских организациях он будет предоставляться бесплатно в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.
 
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