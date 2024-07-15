https://1prime.ru/20240715/fas-850102950.html
ФАС согласовала цены на российский препарат от нейромышечной блокады
ФАС согласовала цены на российский препарат от нейромышечной блокады - 15.07.2024, ПРАЙМ
ФАС согласовала цены на российский препарат от нейромышечной блокады
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цены на препарат "Дестинил" для устранения нейромышечной блокады, вызванной введением снижающих... | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T10:47+0300
2024-07-15T10:47+0300
2024-07-15T10:47+0300
россия
фас рф
https://cdnn.1prime.ru/img/83443/93/834439348_0:154:3092:1893_1920x0_80_0_0_8275b44777c6e0031662072e37b790df.jpg
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цены на препарат "Дестинил" для устранения нейромышечной блокады, вызванной введением снижающих тонус скелетной мускулатуры средств, это первый отечественный дженерик в рамках международного непатентованного наименования (МНН) "Сугаммадекс", препарат будет дешевле импортного аналога на 33%, сообщает ведомство. "ФАС согласовала цены на препарат "Дестинил" для устранения нейромышечной блокады. Это первый отечественный дженерик в рамках МНН "Сугаммадекс". Он применяется для устранения нейромышечной блокады, вызванной введением снижающих тонус скелетной мускулатуры средств. Согласованные цены на "Дестинил" снижены относительно зарегистрированных цен на иностранный референтный препарат "Брайдан" в среднем на 33%", - говорится в сообщении. Уточняется, что цена за упаковку "Дестинила" из 10 ампул в дозировке 100 миллиграмм на миллилитр согласована на уровне 34 182 рублей, а стоимость такой же упаковки иностранного референтного препарата составила 51 526 рублей. В ведомстве также отмечают, что согласование цены на этот лекарственный препарат повысит его доступность для граждан после окончания действия патента на оригинальный препарат, а в медицинских организациях он будет предоставляться бесплатно в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83443/93/834439348_182:0:2911:2047_1920x0_80_0_0_f47f2efa74aaae41b2b45f7436dd711e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, фас рф
ФАС согласовала цены на российский препарат от нейромышечной блокады
ФАС согласовала цены на российский препарат для устранения нейромышечной блокады
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цены на препарат "Дестинил" для устранения нейромышечной блокады, вызванной введением снижающих тонус скелетной мускулатуры средств, это первый отечественный дженерик в рамках международного непатентованного наименования (МНН) "Сугаммадекс", препарат будет дешевле импортного аналога на 33%, сообщает ведомство.
"ФАС согласовала цены на препарат "Дестинил" для устранения нейромышечной блокады. Это первый отечественный дженерик в рамках МНН "Сугаммадекс". Он применяется для устранения нейромышечной блокады, вызванной введением снижающих тонус скелетной мускулатуры средств. Согласованные цены на "Дестинил" снижены относительно зарегистрированных цен на иностранный референтный препарат "Брайдан" в среднем на 33%", - говорится в сообщении.
Уточняется, что цена за упаковку "Дестинила" из 10 ампул в дозировке 100 миллиграмм на миллилитр согласована на уровне 34 182 рублей, а стоимость такой же упаковки иностранного референтного препарата составила 51 526 рублей.
В ведомстве также отмечают, что согласование цены на этот лекарственный препарат повысит его доступность для граждан после окончания действия патента на оригинальный препарат, а в медицинских организациях он будет предоставляться бесплатно в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.