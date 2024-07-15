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ФАС согласовала цены на российский препарат от нейромышечной блокады

ФАС согласовала цены на российский препарат от нейромышечной блокады - 15.07.2024, ПРАЙМ

ФАС согласовала цены на российский препарат от нейромышечной блокады

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цены на препарат "Дестинил" для устранения нейромышечной блокады, вызванной введением снижающих... | 15.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-15T10:47+0300

2024-07-15T10:47+0300

2024-07-15T10:47+0300

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цены на препарат "Дестинил" для устранения нейромышечной блокады, вызванной введением снижающих тонус скелетной мускулатуры средств, это первый отечественный дженерик в рамках международного непатентованного наименования (МНН) "Сугаммадекс", препарат будет дешевле импортного аналога на 33%, сообщает ведомство. "ФАС согласовала цены на препарат "Дестинил" для устранения нейромышечной блокады. Это первый отечественный дженерик в рамках МНН "Сугаммадекс". Он применяется для устранения нейромышечной блокады, вызванной введением снижающих тонус скелетной мускулатуры средств. Согласованные цены на "Дестинил" снижены относительно зарегистрированных цен на иностранный референтный препарат "Брайдан" в среднем на 33%", - говорится в сообщении. Уточняется, что цена за упаковку "Дестинила" из 10 ампул в дозировке 100 миллиграмм на миллилитр согласована на уровне 34 182 рублей, а стоимость такой же упаковки иностранного референтного препарата составила 51 526 рублей. В ведомстве также отмечают, что согласование цены на этот лекарственный препарат повысит его доступность для граждан после окончания действия патента на оригинальный препарат, а в медицинских организациях он будет предоставляться бесплатно в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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