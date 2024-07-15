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Фицо назвал последствия от возможного вступления Украины в НАТО - 15.07.2024, ПРАЙМ
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Фицо назвал последствия от возможного вступления Украины в НАТО
Фицо назвал последствия от возможного вступления Украины в НАТО - 15.07.2024, ПРАЙМ
Фицо назвал последствия от возможного вступления Украины в НАТО
Вступление Украины в НАТО спровоцирует прямое столкновение блока с Россией, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо. | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T23:31+0300
2024-07-15T23:31+0300
политика
роберт фицо
украина
вступление украины в нато
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БРАТИСЛАВА, 15 июл - ПРАЙМ. Вступление Украины в НАТО спровоцирует прямое столкновение блока с Россией, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо. "Есть воинственные и жаждущие войны страны НАТО, которые или вообще не осознают, что означало бы членство Украины в НАТО, или, наоборот, хотят спровоцировать прямое столкновение НАТО с Россией, что стало бы началом Третьей мировой войны", — заявил он в своем видеообращении, опубликованном в понедельник. По словам Фицо, именно такие страны настаивали, чтобы в резолюции саммита альянса, который проходил в Вашингтоне, было отражено прямое обязательство блока принять Украину, что для Братиславы было бы неприемлемо. Фицо поприветствовал тот факт, что победил реалистичный подход, и в итоговой декларации отражено то, что Украина может стать членом НАТО только при выполнении всех необходимых условий и при согласии всех членов альянса. Ранее Фицо сказал, что депутаты его партии Smer-SD (Направление — социальная демократия) не одобрят вступление Украины в альянс. Премьер отмечал, что давал поручение присутствующим на саммите министрам сохранить в итоговой декларации требование о согласии парламентов всех стран, которые входят в альянс, для возможного вступления Украины в организацию. Саммит НАТО прошел в Вашингтоне с 9 по 11 июля в честь 75-летия со дня подписания Североатлантического договора в 1949 году. На повестке саммита стояли три больших вопроса: усиление роли блока в координации и финансировании военной помощи Украине, укрепление коллективной обороны и сдерживания для противодействия России, а также расширение партнерства со странами Азии на фоне нарастающего противостояния Запада и Китая. Текст совместной декларации участников саммита содержит пункт о "будущем Украины в альянсе" и заявляет о ее более интегрированном политическом статусе. Кроме того, в декларации сказано, что страны блока намерены продолжать поддерживать Киев "на его необратимом пути к полной евроатлантической интеграции", что подразумевает членство в НАТО. Документ отдельно подчеркивает, что главы МИД стран НАТО будут на ежегодной основе продолжать оценку прогресса реализуемых Киевом реформ.
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роберт фицо, украина, вступление украины в нато
Политика, Роберт Фицо, УКРАИНА, вступление Украины в НАТО
23:31 15.07.2024
 
Фицо назвал последствия от возможного вступления Украины в НАТО

Фицо: вступление Украины в НАТО спровоцирует столкновение альянса с Россией

© Фото : Public Domain/EU2016 SKРоберт Фицо
Роберт Фицо - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2024
© Фото : Public Domain/EU2016 SK
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БРАТИСЛАВА, 15 июл - ПРАЙМ. Вступление Украины в НАТО спровоцирует прямое столкновение блока с Россией, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
"Есть воинственные и жаждущие войны страны НАТО, которые или вообще не осознают, что означало бы членство Украины в НАТО, или, наоборот, хотят спровоцировать прямое столкновение НАТО с Россией, что стало бы началом Третьей мировой войны", — заявил он в своем видеообращении, опубликованном в понедельник.
По словам Фицо, именно такие страны настаивали, чтобы в резолюции саммита альянса, который проходил в Вашингтоне, было отражено прямое обязательство блока принять Украину, что для Братиславы было бы неприемлемо. Фицо поприветствовал тот факт, что победил реалистичный подход, и в итоговой декларации отражено то, что Украина может стать членом НАТО только при выполнении всех необходимых условий и при согласии всех членов альянса.
Ранее Фицо сказал, что депутаты его партии Smer-SD (Направление — социальная демократия) не одобрят вступление Украины в альянс. Премьер отмечал, что давал поручение присутствующим на саммите министрам сохранить в итоговой декларации требование о согласии парламентов всех стран, которые входят в альянс, для возможного вступления Украины в организацию.
Саммит НАТО прошел в Вашингтоне с 9 по 11 июля в честь 75-летия со дня подписания Североатлантического договора в 1949 году. На повестке саммита стояли три больших вопроса: усиление роли блока в координации и финансировании военной помощи Украине, укрепление коллективной обороны и сдерживания для противодействия России, а также расширение партнерства со странами Азии на фоне нарастающего противостояния Запада и Китая.
Текст совместной декларации участников саммита содержит пункт о "будущем Украины в альянсе" и заявляет о ее более интегрированном политическом статусе. Кроме того, в декларации сказано, что страны блока намерены продолжать поддерживать Киев "на его необратимом пути к полной евроатлантической интеграции", что подразумевает членство в НАТО. Документ отдельно подчеркивает, что главы МИД стран НАТО будут на ежегодной основе продолжать оценку прогресса реализуемых Киевом реформ.
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Вчера, 08:29
 
ПолитикаРоберт ФицоУКРАИНАвступление Украины в НАТО
 
 
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