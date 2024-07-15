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"Это нормально?" Французы осудили Киев за убийство украинского дезертира - 15.07.2024, ПРАЙМ
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"Это нормально?" Французы осудили Киев за убийство украинского дезертира
"Это нормально?" Французы осудили Киев за убийство украинского дезертира - 15.07.2024, ПРАЙМ
"Это нормально?" Французы осудили Киев за убийство украинского дезертира
Один из дезертиров бежал из учебного подразделения ВСУ в Молдавию, его застрелили украинские пограничники. Читатели французского издания Le Figaro обвинили Киев | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T17:36+0300
2024-07-15T17:36+0300
франция
украина
всу
международное право
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Один из дезертиров бежал из учебного подразделения ВСУ в Молдавию, его застрелили украинские пограничники. Читатели французского издания Le Figaro обвинили Киев в нарушении международного права."Группка людей во главе киевского режима минирует границу и отстреливает беглецов – все в точности, как на Берлинской стене", - отметил Jean Mirliton.Читатели также обвинили Владимира Зеленского в том, что он отправляет "молодых людей на побоище". Кроме того, комментаторы призвали французов остерегаться президента Эммануэля Макрона, "чтобы он не сдал народ своему генералу-подстрекателю".Комментатор La Esmeralda отметила, что действия пограничников идут вразрез с нормами международного права. "И в ЕС считают, что это нормально? И не стыдно?!" - задалась она вопросом.Полный текст читайте на ИноСМИ
https://1prime.ru/20240712/nato-850039842.html
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франция, украина, всу, международное право
ФРАНЦИЯ, УКРАИНА, ВСУ, международное право
17:36 15.07.2024
 
"Это нормально?" Французы осудили Киев за убийство украинского дезертира

Читатели французского Le Figaro осудили Киев за убийство украинского дезертира

© fotolia.com / Tatjana Brila%Флаг Франции
%Флаг Франции - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2024
© fotolia.com / Tatjana Brila
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Один из дезертиров бежал из учебного подразделения ВСУ в Молдавию, его застрелили украинские пограничники. Читатели французского издания Le Figaro обвинили Киев в нарушении международного права.
"Группка людей во главе киевского режима минирует границу и отстреливает беглецов – все в точности, как на Берлинской стене", - отметил Jean Mirliton.
Читатели также обвинили Владимира Зеленского в том, что он отправляет "молодых людей на побоище". Кроме того, комментаторы призвали французов остерегаться президента Эммануэля Макрона, "чтобы он не сдал народ своему генералу-подстрекателю".
Комментатор La Esmeralda отметила, что действия пограничников идут вразрез с нормами международного права.
"И в ЕС считают, что это нормально? И не стыдно?!" - задалась она вопросом.
Полный текст читайте на ИноСМИ
НАТО, Россия, США - ПРАЙМ, 1920, 12.07.2024
Французы о риске войны между Россией и НАТО: налицо боевое безумие Запада
12 июля, 11:32
 
ФРАНЦИЯУКРАИНАВСУмеждународное право
 
 
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