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"Это нормально?" Французы осудили Киев за убийство украинского дезертира
"Это нормально?" Французы осудили Киев за убийство украинского дезертира - 15.07.2024, ПРАЙМ
"Это нормально?" Французы осудили Киев за убийство украинского дезертира
Один из дезертиров бежал из учебного подразделения ВСУ в Молдавию, его застрелили украинские пограничники. Читатели французского издания Le Figaro обвинили Киев | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T17:36+0300
2024-07-15T17:36+0300
2024-07-15T17:36+0300
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украина
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Один из дезертиров бежал из учебного подразделения ВСУ в Молдавию, его застрелили украинские пограничники. Читатели французского издания Le Figaro обвинили Киев в нарушении международного права."Группка людей во главе киевского режима минирует границу и отстреливает беглецов – все в точности, как на Берлинской стене", - отметил Jean Mirliton.Читатели также обвинили Владимира Зеленского в том, что он отправляет "молодых людей на побоище". Кроме того, комментаторы призвали французов остерегаться президента Эммануэля Макрона, "чтобы он не сдал народ своему генералу-подстрекателю".Комментатор La Esmeralda отметила, что действия пограничников идут вразрез с нормами международного права. "И в ЕС считают, что это нормально? И не стыдно?!" - задалась она вопросом.Полный текст читайте на ИноСМИ
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франция, украина, всу, международное право
ФРАНЦИЯ, УКРАИНА, ВСУ, международное право
"Это нормально?" Французы осудили Киев за убийство украинского дезертира
Читатели французского Le Figaro осудили Киев за убийство украинского дезертира
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ.
Один из дезертиров бежал из учебного подразделения ВСУ в Молдавию, его застрелили украинские пограничники. Читатели французского издания Le Figaro
обвинили Киев в нарушении международного права.
"Группка людей во главе киевского режима минирует границу и отстреливает беглецов – все в точности, как на Берлинской стене", - отметил Jean Mirliton.
Читатели также обвинили Владимира Зеленского в том, что он отправляет "молодых людей на побоище". Кроме того, комментаторы призвали французов остерегаться президента Эммануэля Макрона, "чтобы он не сдал народ своему генералу-подстрекателю".
Комментатор La Esmeralda отметила, что действия пограничников идут вразрез с нормами международного права.
"И в ЕС считают, что это нормально? И не стыдно?!" - задалась она вопросом.
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