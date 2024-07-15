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В США рассказали о планах по открытию второго фронта против России
В США рассказали о планах по открытию второго фронта против России - 15.07.2024, ПРАЙМ
В США рассказали о планах по открытию второго фронта против России
Вашингтон планирует устроить цветную революцию в Грузии и организовать там второй фронт против России. Такое мнение выразил экс-помощник главы Минфина США в... | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T23:42+0300
2024-07-15T23:42+0300
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МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Вашингтон планирует устроить цветную революцию в Грузии и организовать там второй фронт против России. Такое мнение выразил экс-помощник главы Минфина США в администрации президента Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.Робертс отметил, что конфликт на Украине был полностью организован США, но они пытаются обвинить в этом Россию, хотя на самом деле сами его подстроили. "И сейчас мы видим, как неправительственные организации, которые Вашингтон финансирует в Грузии, <…> пытаются устроить там цветную революцию, чтобы открыть второй фронт против России", — заявил эксперт.По словам Робертса, Вашингтон не отказываются от агрессивной политики в отношении РФ и наращивает поставки дальнобойного оружия Киеву, а также снимает ограничения на удары по ее территории.В конце мая госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о комплексном пересмотре двустороннего сотрудничества с Тбилиси и новой политике по визовым ограничениям. Поводом для этого послужило принятие парламентом Грузии закона "О прозрачности иностранного влияния". Данный документ предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых, в частности более 20 процентов, получены из-за границы.В правящей партии Грузии назвали комическим и беспрецедентным решение Вашингтона пересмотреть отношения и отметили, что политика шантажа и угроз не соответствует духу стратегического партнерства.
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Политика, ГРУЗИЯ, США, РОССИЯ, сотрудничество
В США рассказали о планах по открытию второго фронта против России
Экс-сотрудник Рейгана Робертс: США хотят открыть в Грузии второй фронт против РФ
МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ.
Вашингтон планирует устроить цветную революцию в Грузии и организовать там второй фронт против России. Такое мнение выразил экс-помощник главы Минфина США в администрации президента Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Dialogue Works
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Робертс отметил, что конфликт на Украине был полностью организован США, но они пытаются обвинить в этом Россию, хотя на самом деле сами его подстроили.
"И сейчас мы видим, как неправительственные организации, которые Вашингтон финансирует в Грузии, <…> пытаются устроить там цветную революцию, чтобы открыть второй фронт против России", — заявил эксперт.
По словам Робертса, Вашингтон не отказываются от агрессивной политики в отношении РФ и наращивает поставки дальнобойного оружия Киеву, а также снимает ограничения на удары по ее территории.
В конце мая госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о комплексном пересмотре двустороннего сотрудничества с Тбилиси и новой политике по визовым ограничениям. Поводом для этого послужило принятие парламентом Грузии закона "О прозрачности иностранного влияния". Данный документ предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых, в частности более 20 процентов, получены из-за границы.
В правящей партии Грузии назвали комическим и беспрецедентным решение Вашингтона пересмотреть отношения и отметили, что политика шантажа и угроз не соответствует духу стратегического партнерства.
"Виновата Россия". СВР раскрыла план США по "цветной революции" в Грузии