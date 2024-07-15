https://1prime.ru/20240715/fts-850117855.html

ФТС назвала объем незаконно перемещенной наличности за полгода

ФТС назвала объем незаконно перемещенной наличности за полгода - 15.07.2024, ПРАЙМ

ФТС назвала объем незаконно перемещенной наличности за полгода

Федеральная таможенная служба (ФТС) России за январь-июнь 2024 года выявила незаконное перемещение гражданами наличных на сумму, эквивалентную 922,4 миллиона... | 15.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-15T14:46+0300

2024-07-15T14:46+0300

2024-07-15T14:47+0300

фтс

наличные деньги

https://cdnn.1prime.ru/img/83840/87/838408701_0:224:2849:1826_1920x0_80_0_0_d89952fd51420473b2f5e5ebc87a954b.jpg

МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) России за январь-июнь 2024 года выявила незаконное перемещение гражданами наличных на сумму, эквивалентную 922,4 миллиона рублей, что практически аналогично показателю за такой же период прошлого года, говорится в сообщении ведомства. "ФТС России в I полугодии 2024 года выявила 5 449 фактов незаконного перемещения гражданами наличных денежных средств на сумму в эквиваленте 922,4 миллиона рублей. Количество попыток по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось, сумма – осталась на том же уровне (в I полугодии 2023 года – 5 915 фактов в рублевом эквиваленте на 911,4 миллиона)", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. "В основном контрабандой пытались провезти доллары, евро и российские рубли. Наиболее часто деньги вывозили в Турцию, ОАЭ и Азербайджан", - добавили в ФТС. Отмечается, что таможенниками всего возбуждено 41 уголовное дело, 25 из которых – по фактам незаконного вывоза. Также возбуждено 5 408 дел об административных правонарушениях за недекларирование или недостоверное декларирование денежных средств. Из них 3 167 связаны с запретом на вывоз иностранной валюты в эквиваленте, превышающим 10 тысяч долларов. ФТС напоминает, что обязательному письменному декларированию подлежат наличные денежные средства, превышающие эквивалент в 10 тысяч долларов, при их ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС). При единовременном перемещении одним физическим лицом валюты на сумму свыше 100 тысяч долларов к пассажирской таможенной декларации потребуется приложить документы, подтверждающие происхождение таких средств. "Данные правила распространяются как на ввоз, так и на вывоз наличных денежных средств. Однако со 2 марта 2022 года в действующие правила Указом Президента РФ № 81 были внесены изменения о временном запрещении вывоза из Российской Федерации наличной иностранной валюты в эквиваленте свыше 10 тысяч долларов. Письменное таможенное декларирование наличных денежных средств не предполагает взыскание каких-либо пошлин и налогов с указанной суммы", - указывается в сообщении.

https://1prime.ru/20240630/sanktsii-849609571.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

фтс, наличные деньги