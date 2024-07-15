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ФТС назвала объем незаконно перемещенной наличности за полгода - 15.07.2024, ПРАЙМ
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ФТС назвала объем незаконно перемещенной наличности за полгода
ФТС назвала объем незаконно перемещенной наличности за полгода - 15.07.2024, ПРАЙМ
ФТС назвала объем незаконно перемещенной наличности за полгода
Федеральная таможенная служба (ФТС) России за январь-июнь 2024 года выявила незаконное перемещение гражданами наличных на сумму, эквивалентную 922,4 миллиона... | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T14:46+0300
2024-07-15T14:47+0300
фтс
наличные деньги
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) России за январь-июнь 2024 года выявила незаконное перемещение гражданами наличных на сумму, эквивалентную 922,4 миллиона рублей, что практически аналогично показателю за такой же период прошлого года, говорится в сообщении ведомства. "ФТС России в I полугодии 2024 года выявила 5 449 фактов незаконного перемещения гражданами наличных денежных средств на сумму в эквиваленте 922,4 миллиона рублей. Количество попыток по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось, сумма – осталась на том же уровне (в I полугодии 2023 года – 5 915 фактов в рублевом эквиваленте на 911,4 миллиона)", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. "В основном контрабандой пытались провезти доллары, евро и российские рубли. Наиболее часто деньги вывозили в Турцию, ОАЭ и Азербайджан", - добавили в ФТС. Отмечается, что таможенниками всего возбуждено 41 уголовное дело, 25 из которых – по фактам незаконного вывоза. Также возбуждено 5 408 дел об административных правонарушениях за недекларирование или недостоверное декларирование денежных средств. Из них 3 167 связаны с запретом на вывоз иностранной валюты в эквиваленте, превышающим 10 тысяч долларов. ФТС напоминает, что обязательному письменному декларированию подлежат наличные денежные средства, превышающие эквивалент в 10 тысяч долларов, при их ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС). При единовременном перемещении одним физическим лицом валюты на сумму свыше 100 тысяч долларов к пассажирской таможенной декларации потребуется приложить документы, подтверждающие происхождение таких средств. "Данные правила распространяются как на ввоз, так и на вывоз наличных денежных средств. Однако со 2 марта 2022 года в действующие правила Указом Президента РФ № 81 были внесены изменения о временном запрещении вывоза из Российской Федерации наличной иностранной валюты в эквиваленте свыше 10 тысяч долларов. Письменное таможенное декларирование наличных денежных средств не предполагает взыскание каких-либо пошлин и налогов с указанной суммы", - указывается в сообщении.
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фтс, наличные деньги
ФТС, наличные деньги
14:46 15.07.2024 (обновлено: 14:47 15.07.2024)
 
ФТС назвала объем незаконно перемещенной наличности за полгода

ФТС: объем незаконно перемещенной наличности за полгода составил 922,4 млн руб

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкФТС России
ФТС России - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) России за январь-июнь 2024 года выявила незаконное перемещение гражданами наличных на сумму, эквивалентную 922,4 миллиона рублей, что практически аналогично показателю за такой же период прошлого года, говорится в сообщении ведомства.
"ФТС России в I полугодии 2024 года выявила 5 449 фактов незаконного перемещения гражданами наличных денежных средств на сумму в эквиваленте 922,4 миллиона рублей. Количество попыток по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось, сумма – осталась на том же уровне (в I полугодии 2023 года – 5 915 фактов в рублевом эквиваленте на 911,4 миллиона)", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
"В основном контрабандой пытались провезти доллары, евро и российские рубли. Наиболее часто деньги вывозили в Турцию, ОАЭ и Азербайджан", - добавили в ФТС.
Отмечается, что таможенниками всего возбуждено 41 уголовное дело, 25 из которых – по фактам незаконного вывоза. Также возбуждено 5 408 дел об административных правонарушениях за недекларирование или недостоверное декларирование денежных средств. Из них 3 167 связаны с запретом на вывоз иностранной валюты в эквиваленте, превышающим 10 тысяч долларов.
Москва - ПРАЙМ, 1920, 30.06.2024
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ФТС напоминает, что обязательному письменному декларированию подлежат наличные денежные средства, превышающие эквивалент в 10 тысяч долларов, при их ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС). При единовременном перемещении одним физическим лицом валюты на сумму свыше 100 тысяч долларов к пассажирской таможенной декларации потребуется приложить документы, подтверждающие происхождение таких средств.
"Данные правила распространяются как на ввоз, так и на вывоз наличных денежных средств. Однако со 2 марта 2022 года в действующие правила Указом Президента РФ № 81 были внесены изменения о временном запрещении вывоза из Российской Федерации наличной иностранной валюты в эквиваленте свыше 10 тысяч долларов. Письменное таможенное декларирование наличных денежных средств не предполагает взыскание каких-либо пошлин и налогов с указанной суммы", - указывается в сообщении.
 
ФТСналичные деньги
 
 
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