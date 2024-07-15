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Цены на европейском рынке газа снижаются в ожидании сильной ветрогенерации
Цены на европейском рынке газа снижаются в ожидании сильной ветрогенерации - 15.07.2024, ПРАЙМ
Цены на европейском рынке газа снижаются в ожидании сильной ветрогенерации
Оптовые цены на газ в Нидерландах и Великобритании в понедельник снижаются на ожиданиях сильной ветрогенерации. | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T14:43+0300
2024-07-15T14:43+0300
2024-07-15T14:43+0300
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Оптовые цены на газ в Нидерландах и Великобритании в понедельник снижаются на ожиданиях сильной ветрогенерации.По состоянию на 08.13 по Гринвичу фьючерсы на природный газ с поставкой из терминала TTF в ближайшем месяце торговались с понижением на 0,12 евро, по 31,58 евро за мегаватт-час, согласно данным LSEG. Контракты с поставкой на следующий день просели на 0,07 евро, до 31,33 евро за мегаватт-час.В Великобритании контракт на поставку в следующем месяце подешевел на 0,17 пенса, до 72,98 пенса за терм.Ожидается, что в понедельник пик ветрогенерации в Британии составит 4,6 ГВт, а во вторник повысится до 7,4 ГВт, согласно данным Elexon.В то же время цены получали поддержку со стороны нескольких факторов риска, способных повлиять на предложение.“Если один из этих факторов риска реализуется (более существенное падение поставок СПГ в Европу, сокращение поставок российского газа через Украину, восстановление спроса на газ в Европе…) рост цен может быть существенным”, - отметили аналитики Engie EnergyScan.По их словам, рынок следит за работой предприятия Freeport LNG в Техасе, где поставки газа медленно возобновляются после приостановки деятельности перед ураганом.“Мы можем заключить, что объемы сейчас слишком низки, чтобы можно было говорить о том, что угроза миновала”, - считают в Engie EnergyScan.Углеродные кредиты в Европе торговались с понижением на 0,91 евро, по 68,28 евро за тонну.
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рынки, мировой рынок газа
Рынки, мировой рынок газа
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Оптовые цены на газ в Нидерландах и Великобритании в понедельник снижаются на ожиданиях сильной ветрогенерации.
По состоянию на 08.13 по Гринвичу фьючерсы на природный газ с поставкой из терминала TTF в ближайшем месяце торговались с понижением на 0,12 евро, по 31,58 евро за мегаватт-час, согласно данным LSEG. Контракты с поставкой на следующий день просели на 0,07 евро, до 31,33 евро за мегаватт-час.
В Великобритании контракт на поставку в следующем месяце подешевел на 0,17 пенса, до 72,98 пенса за терм.
Ожидается, что в понедельник пик ветрогенерации в Британии составит 4,6 ГВт, а во вторник повысится до 7,4 ГВт, согласно данным Elexon.
В то же время цены получали поддержку со стороны нескольких факторов риска, способных повлиять на предложение.
“Если один из этих факторов риска реализуется (более существенное падение поставок СПГ в Европу, сокращение поставок российского газа через Украину, восстановление спроса на газ в Европе…) рост цен может быть существенным”, - отметили аналитики Engie EnergyScan.
По их словам, рынок следит за работой предприятия Freeport LNG в Техасе, где поставки газа медленно возобновляются после приостановки деятельности перед ураганом.
“Мы можем заключить, что объемы сейчас слишком низки, чтобы можно было говорить о том, что угроза миновала”, - считают в Engie EnergyScan.
Углеродные кредиты в Европе торговались с понижением на 0,91 евро, по 68,28 евро за тонну.