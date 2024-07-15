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Цены на газ в США упали на 4% до 9-недельного минимума

Цены на газ в США упали на 4% до 9-недельного минимума - 15.07.2024, ПРАЙМ

Цены на газ в США упали на 4% до 9-недельного минимума

Фьючерсы на природный газ в США в понедельник снизились примерно на 4% до минимума за девять недель в свете прогнозов менее жаркой погоды и более слабого спроса | 15.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-15T19:26+0300

2024-07-15T19:26+0300

2024-07-15T19:26+0300

рынки

мировой рынок газа

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Фьючерсы на природный газ в США в понедельник снизились примерно на 4% до минимума за девять недель в свете прогнозов менее жаркой погоды и более слабого спроса в следующие две недели.Трейдеры также указывают на давление на цены со стороны роста добычи, существенного избытка газа в хранилищах и медленного восстановления работ на экспортном СПГ-терминале Freeport LNG в Техасе, остановленного из-за урагана "Берил".По данным аналитиков, запасы газа в хранилищах теперь превышают норму для этого времени года примерно на 18%.Августовские фьючерсы на природный газ на NYMEX по состоянию на 14.22 по Гринвичу подешевели на 9,8 цента, или 4,2%, до 2,231 доллара за млн БТЕ. Контракты такими темпами завершат день на минимуме с 8 мая. Они остаются на территории перепроданности уже седьмой день за последние девять сессий.На прошлой неделе спекулятивные инвесторы третью неделю подряд сократили чистую длинную позицию по фьючерсам и опционам на природный газ на NYMEX и ICE до минимума с начала мая, согласно отчету Комиссии по срочной биржевой торговле (CFTC) по настроениям трейдеров.Хотя до отопительного сезона, продолжающегося с ноября по март, остается еще несколько месяцев, рынок уже, судя по всему, не ждет экстремально холодной погоды. Мартовские фьючерсы торгуются по сравнению с апрельскими с рекордно низкой премией всего 19 центов за млн БТЕ.Тем временем, согласно метеорологам, суббота и воскресенье стали самыми жаркими днями в США с начала года, а понедельник и вторник, как ожидается, будут еще теплее.Такая жара, как предполагается, приведет к повышению спроса на газ для выработки электроэнергии для кондиционеров. Согласно данным LSEG, генераторы потребили рекордные 54,1 млрд кубических футов газа 9 июля.По данным LSEG, средняя добыча газа в 48 континентальных штатах США за истекший период июля выросла до 102,3 млрд кубических футов в день против среднего июньского значения 100,2 млрд кубических футов в день. Это также выше достигнутого в мае минимума за 17 месяцев – 99,5 млрд кубических футов.Из-за падения цен в феврале и марте до минимумов за три с половиной года некоторые производители сократили добычу ранее в этом году. Однако рост котировок апреле, мае и июне вынудил такие добывающие компании, как EQT и Chesapeake Energy, активизировать буровые работы.Согласно метеопрогнозам, погода в 48 континентальных штатах как минимум до 30 июля будет преимущественно жарче нормы. В течение некоторых дней 18-22 июля ожидается стандартная температура воздуха.Учитывая прогнозы менее жаркой погоды, LSEG ожидает, что средний спрос на газ в 48 континентальных штатах, включая экспорт, опустится с 106,3 млрд кубических футов в день на этой неделе до 103,8 млрд кубических футов в день на следующей неделе. Эти прогнозы ниже оценки LSEG в пятницу.Поставки газа на семь крупнейших СПГ-терминалов за истекшую часть июля снизились до 11,8 млрд кубических футов в день после закрытия терминала Freeport LNG в воскресенье 7 июля, перед ураганом "Берил". В июне поставки составили 12,8 млрд кубических футов в день, а рекордный максимум 14,7 млрд кубических футов был достигнут в декабре 2023 года.

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рынки, мировой рынок газа