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Под Геленджиком выросла площадь лесного пожара

Под Геленджиком выросла площадь лесного пожара - 15.07.2024, ПРАЙМ

Под Геленджиком выросла площадь лесного пожара

Площадь лесного пожара в поселке в Геленджике возросла до одного гектара. Об этом сообщил в понедельник мэр города Алексей Богодистов. | 15.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-15T22:28+0300

2024-07-15T22:28+0300

2024-07-15T22:28+0300

происшествия

пожар

краснодарский край

геленджик

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КРАСНОДАР, 15 июл – ПРАЙМ. Площадь лесного пожара в поселке в Геленджике возросла до одного гектара. Об этом сообщил в понедельник мэр города Алексей Богодистов. Ранее в оперштабе Кубани информировали о лесном пожаре в районе поселка на территориях Геленджикского и Кабардинского лесничеств. Было установлено, что произошло возгорание лесной подстилки на площади 800 квадратных метров. "Нахожусь на месте возгорания в районе СНТ "Сосновое". Развернули штаб. Тушение осложняет рельеф местности. Идет верховой огонь. По предварительным расчетам, горит один гектар", — сообщил мэр в Telegram-канале и добавил, что в тушении участвуют порядка десяти единиц техники и 100 человек.

https://1prime.ru/20240715/dyurso-850126649.html

краснодарский край

геленджик

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пожар, краснодарский край, геленджик