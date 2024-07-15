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Под Геленджиком выросла площадь лесного пожара - 15.07.2024, ПРАЙМ
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Под Геленджиком выросла площадь лесного пожара
Под Геленджиком выросла площадь лесного пожара - 15.07.2024, ПРАЙМ
Под Геленджиком выросла площадь лесного пожара
Площадь лесного пожара в поселке в Геленджике возросла до одного гектара. Об этом сообщил в понедельник мэр города Алексей Богодистов. | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T22:28+0300
2024-07-15T22:28+0300
происшествия
пожар
краснодарский край
геленджик
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КРАСНОДАР, 15 июл – ПРАЙМ. Площадь лесного пожара в поселке в Геленджике возросла до одного гектара. Об этом сообщил в понедельник мэр города Алексей Богодистов. Ранее в оперштабе Кубани информировали о лесном пожаре в районе поселка на территориях Геленджикского и Кабардинского лесничеств. Было установлено, что произошло возгорание лесной подстилки на площади 800 квадратных метров. "Нахожусь на месте возгорания в районе СНТ "Сосновое". Развернули штаб. Тушение осложняет рельеф местности. Идет верховой огонь. По предварительным расчетам, горит один гектар", — сообщил мэр в Telegram-канале и добавил, что в тушении участвуют порядка десяти единиц техники и 100 человек.
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краснодарский край
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пожар, краснодарский край, геленджик
Происшествия, пожар, Краснодарский край, Геленджик
22:28 15.07.2024
 
Под Геленджиком выросла площадь лесного пожара

Площадь лесного пожара под Геленджиком увеличилась до одного гектара

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЛесной пожар
Лесной пожар - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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КРАСНОДАР, 15 июл – ПРАЙМ. Площадь лесного пожара в поселке в Геленджике возросла до одного гектара. Об этом сообщил в понедельник мэр города Алексей Богодистов.
Ранее в оперштабе Кубани информировали о лесном пожаре в районе поселка на территориях Геленджикского и Кабардинского лесничеств. Было установлено, что произошло возгорание лесной подстилки на площади 800 квадратных метров.
"Нахожусь на месте возгорания в районе СНТ "Сосновое". Развернули штаб. Тушение осложняет рельеф местности. Идет верховой огонь. По предварительным расчетам, горит один гектар", — сообщил мэр в Telegram-канале и добавил, что в тушении участвуют порядка десяти единиц техники и 100 человек.
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ПроисшествияпожарКраснодарский крайГеленджик
 
 
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