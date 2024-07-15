https://1prime.ru/20240715/gorokh-850119748.html

Россия стала главным поставщиком гороха в Индию

Россия стала главным поставщиком гороха в Индию - 15.07.2024, ПРАЙМ

Россия стала главным поставщиком гороха в Индию

Россия в мае стала основным экспортером гороха в Индию, увеличив поставки за месяц в 1,4 раза, следует из анализа РИА Новости данных индийского министерства... | 15.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-15T15:31+0300

2024-07-15T15:31+0300

2024-07-15T15:31+0300

индия

россия

горох

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МОСКВА, 15 июл – ПРАЙМ. Россия в мае стала основным экспортером гороха в Индию, увеличив поставки за месяц в 1,4 раза, следует из анализа РИА Новости данных индийского министерства коммерции и промышленности. В начале декабря 2023 года правительство Индии разрешило беспошлинный импорт желтого гороха до 30 июня 2024 года в рамках усилий по снижению цен на зернобобовые. Индия начала вводить ограничения на импорт гороха еще в 2017 году, а в 2020 году поставки и вовсе прекратились. Согласно статистическим данным, в мае российские компании поставили на индийский рынок 180,3 тысячи тонн гороха на 86 миллионов долларов, что в 1,4 раза больше поставок месяцем ранее как в физическом, так и в денежном выражении. В результате на Россию пришлось 61% всего индийского импорта гороха, который составил в мае около 137 миллионов долларов. Примерно 13% поставила Турция, 10,5% - Испания и 9,5% - Канада.

https://1prime.ru/20240711/indiya-850018192.html

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индия, россия, горох