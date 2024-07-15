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Россия стала главным поставщиком гороха в Индию - 15.07.2024, ПРАЙМ
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Россия стала главным поставщиком гороха в Индию
Россия стала главным поставщиком гороха в Индию - 15.07.2024, ПРАЙМ
Россия стала главным поставщиком гороха в Индию
Россия в мае стала основным экспортером гороха в Индию, увеличив поставки за месяц в 1,4 раза, следует из анализа РИА Новости данных индийского министерства... | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T15:31+0300
2024-07-15T15:31+0300
индия
россия
горох
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МОСКВА, 15 июл – ПРАЙМ. Россия в мае стала основным экспортером гороха в Индию, увеличив поставки за месяц в 1,4 раза, следует из анализа РИА Новости данных индийского министерства коммерции и промышленности. В начале декабря 2023 года правительство Индии разрешило беспошлинный импорт желтого гороха до 30 июня 2024 года в рамках усилий по снижению цен на зернобобовые. Индия начала вводить ограничения на импорт гороха еще в 2017 году, а в 2020 году поставки и вовсе прекратились. Согласно статистическим данным, в мае российские компании поставили на индийский рынок 180,3 тысячи тонн гороха на 86 миллионов долларов, что в 1,4 раза больше поставок месяцем ранее как в физическом, так и в денежном выражении. В результате на Россию пришлось 61% всего индийского импорта гороха, который составил в мае около 137 миллионов долларов. Примерно 13% поставила Турция, 10,5% - Испания и 9,5% - Канада.
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индия, россия, горох
ИНДИЯ, РОССИЯ, горох
15:31 15.07.2024
 
Россия стала главным поставщиком гороха в Индию

Минкоммерции Индии: Россия в мае стала главным поставщиком гороха в страну

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВыращивание бобовых в тепличном комплексе
Выращивание бобовых в тепличном комплексе - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 15 июл – ПРАЙМ. Россия в мае стала основным экспортером гороха в Индию, увеличив поставки за месяц в 1,4 раза, следует из анализа РИА Новости данных индийского министерства коммерции и промышленности.
В начале декабря 2023 года правительство Индии разрешило беспошлинный импорт желтого гороха до 30 июня 2024 года в рамках усилий по снижению цен на зернобобовые. Индия начала вводить ограничения на импорт гороха еще в 2017 году, а в 2020 году поставки и вовсе прекратились.
Согласно статистическим данным, в мае российские компании поставили на индийский рынок 180,3 тысячи тонн гороха на 86 миллионов долларов, что в 1,4 раза больше поставок месяцем ранее как в физическом, так и в денежном выражении.
В результате на Россию пришлось 61% всего индийского импорта гороха, который составил в мае около 137 миллионов долларов. Примерно 13% поставила Турция, 10,5% - Испания и 9,5% - Канада.
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