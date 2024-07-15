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Когнитивное превосходство: американские военные сделали ставку на ИИ

Когнитивное превосходство: американские военные сделали ставку на ИИ - 15.07.2024, ПРАЙМ

Когнитивное превосходство: американские военные сделали ставку на ИИ

Американские военные делают ставку на искусственный интеллект, передает портал Wired. | 15.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-15T11:07+0300

2024-07-15T11:07+0300

2024-07-15T11:07+0300

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Американские военные делают ставку на искусственный интеллект, передает портал Wired."Американские военные отказались от полувековой мечты о силовой броне в пользу “оператора со сверхвозможностями”, тактического ИИ-помощника для спецназа", — говорится в материале.Автор публикации отметил, что идея создания специализированных радиооператоров была представлена в 2019 году как следующая ступень проекта TALOS - роботизированного экзоскелета, разработанного для повышения выживаемости спецназовцев.TALOS должен был обеспечить защиту от стрелкового оружия при помощи датчиков. Впрочем, проект был закрыт из-за проблем с интеграцией систем. Однако, концепция "гипероператора с гипервозможностями" (HEO) была развита на основе полученных уроков. HEO призван обеспечить бойцам "когнитивное превосходство" на поле боя, позволяя им видеть, слышать и анализировать ситуацию быстрее, чем противник.Он оснащен сенсорами, собирающими информацию о происходящем и передающими ее на ИИ для анализа и вывода на дисплей. Главная цель HEO - доминировать в ситуации, принимая обоснованные решения быстрее, чем противник, заключили в издании.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

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