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Когнитивное превосходство: американские военные сделали ставку на ИИ - 15.07.2024, ПРАЙМ
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Когнитивное превосходство: американские военные сделали ставку на ИИ
Когнитивное превосходство: американские военные сделали ставку на ИИ - 15.07.2024, ПРАЙМ
Когнитивное превосходство: американские военные сделали ставку на ИИ
Американские военные делают ставку на искусственный интеллект, передает портал Wired. | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T11:07+0300
2024-07-15T11:07+0300
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Американские военные делают ставку на искусственный интеллект, передает портал Wired."Американские военные отказались от полувековой мечты о силовой броне в пользу “оператора со сверхвозможностями”, тактического ИИ-помощника для спецназа", — говорится в материале.Автор публикации отметил, что идея создания специализированных радиооператоров была представлена в 2019 году как следующая ступень проекта TALOS - роботизированного экзоскелета, разработанного для повышения выживаемости спецназовцев.TALOS должен был обеспечить защиту от стрелкового оружия при помощи датчиков. Впрочем, проект был закрыт из-за проблем с интеграцией систем. Однако, концепция "гипероператора с гипервозможностями" (HEO) была развита на основе полученных уроков. HEO призван обеспечить бойцам "когнитивное превосходство" на поле боя, позволяя им видеть, слышать и анализировать ситуацию быстрее, чем противник.Он оснащен сенсорами, собирающими информацию о происходящем и передающими ее на ИИ для анализа и вывода на дисплей. Главная цель HEO - доминировать в ситуации, принимая обоснованные решения быстрее, чем противник, заключили в издании.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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сша, украина, ии
Вооружения, США, УКРАИНА, ИИ
11:07 15.07.2024
 
Когнитивное превосходство: американские военные сделали ставку на ИИ

Wired: суперсолдаты с искусственным интеллектом — уже не просто фантазия

© AFP / Ziv KorenАрмейский зенитно-ракетный комплекс "Patriot" вооруженных сил США
Армейский зенитно-ракетный комплекс Patriot вооруженных сил США - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2024
© AFP / Ziv Koren
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Американские военные делают ставку на искусственный интеллект, передает портал Wired.
"Американские военные отказались от полувековой мечты о силовой броне в пользу “оператора со сверхвозможностями”, тактического ИИ-помощника для спецназа", — говорится в материале.
Автор публикации отметил, что идея создания специализированных радиооператоров была представлена в 2019 году как следующая ступень проекта TALOS - роботизированного экзоскелета, разработанного для повышения выживаемости спецназовцев.
TALOS должен был обеспечить защиту от стрелкового оружия при помощи датчиков. Впрочем, проект был закрыт из-за проблем с интеграцией систем. Однако, концепция "гипероператора с гипервозможностями" (HEO) была развита на основе полученных уроков. HEO призван обеспечить бойцам "когнитивное превосходство" на поле боя, позволяя им видеть, слышать и анализировать ситуацию быстрее, чем противник.
Он оснащен сенсорами, собирающими информацию о происходящем и передающими ее на ИИ для анализа и вывода на дисплей. Главная цель HEO - доминировать в ситуации, принимая обоснованные решения быстрее, чем противник, заключили в издании.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
Американские ЗРК Patriot - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2024
США поставят Украине одну из старых батарей Patriot
11 июля, 23:31
 
ВооруженияСШАУКРАИНАИИ
 
 
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