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Европейские фондовые индексы снижаются под давлением отчетности
Европейские фондовые индексы снижаются под давлением отчетности - 15.07.2024, ПРАЙМ
Европейские фондовые индексы снижаются под давлением отчетности
Европейские фондовые индексы в понедельник снижаются после выходя ряда неблагоприятных отчетов компаний. После отчетности инвесторы, и так взволнованные... | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T11:49+0300
2024-07-15T11:49+0300
2024-07-15T11:49+0300
рынки
фондовые рынки европы
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Европейские фондовые индексы в понедельник снижаются после выходя ряда неблагоприятных отчетов компаний. После отчетности инвесторы, и так взволнованные покушением на кандидата в президенты США Дональда Трампа, стали еще более осторожны.Панъевропейский индекс STOXX 600 к 07.11 по Гринвичу опустился почти на 0,5%.Акции компаний из сферы товаров для личного пользования и хозтоваров упал на 1,1%, возглавив снижение среди секторов.Позднее сегодня ожидаются комментарии президента ЕЦБ Кристин Лагард, а позднее на этой неделе пройдет заседание центробанка.
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ПРАЙМ
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рынки, фондовые рынки европы
Рынки, фондовые рынки Европы
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Европейские фондовые индексы в понедельник снижаются после выходя ряда неблагоприятных отчетов компаний. После отчетности инвесторы, и так взволнованные покушением на кандидата в президенты США Дональда Трампа, стали еще более осторожны.
Панъевропейский индекс STOXX 600 к 07.11 по Гринвичу опустился почти на 0,5%.
Акции компаний из сферы товаров для личного пользования и хозтоваров упал на 1,1%, возглавив снижение среди секторов.
Позднее сегодня ожидаются комментарии президента ЕЦБ Кристин Лагард, а позднее на этой неделе пройдет заседание центробанка.