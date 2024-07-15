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Европейские фондовые рынки упали под давлением сектора предметов роскоши - 15.07.2024, ПРАЙМ
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Европейские фондовые рынки упали под давлением сектора предметов роскоши
Европейские фондовые рынки упали под давлением сектора предметов роскоши - 15.07.2024, ПРАЙМ
Европейские фондовые рынки упали под давлением сектора предметов роскоши
Европейские фондовые индексы снизились в понедельник после того, как на сектор предметов роскоши оказали негативное влияние отчеты компаний. Настроение осталось | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T20:00+0300
2024-07-15T20:00+0300
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фондовые рынки европы
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Европейские фондовые индексы снизились в понедельник после того, как на сектор предметов роскоши оказали негативное влияние отчеты компаний. Настроение осталось неустойчивым после покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа, произошедшего в выходные.Общеконтинентальный индекс STOXX 600 закрылся со снижением на 1%, прервав трехдневную позитивную серию.Лидером падения стали акции Burberry, упавшие на 16,1% после того, как британская группа предметов роскоши сделала предупреждение о прибыли, отказалась от дивидендов и сменила генерального директора.Индекс акций десяти крупнейших европейских компаний, занимающихся предметами роскоши, потерял почти 3%, а сектор товаров личного пользования и хозяйственно-бытового назначения возглавил потери в STOXX 600, потеряв 2,1%.Сектор горнодобывающих компаний понизился на 1,6% на фоне снижения цен на цветные металлы после того, как данные показали, что экономика Китая во 2-м квартале росла гораздо медленнее, чем ожидалось.Теперь внимание будет сосредоточено на выступлении президента ЕЦБ Кристин Лагард, которое состоится позднее сегодня в преддверии заседания центрального банка на этой неделе.
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рынки, фондовые рынки европы
Рынки, фондовые рынки Европы
20:00 15.07.2024
 

Европейские фондовые рынки упали под давлением сектора предметов роскоши

Торги четверга закрылись на рынке акций РФ умеренным снижением индексов
Торги четверга закрылись на рынке акций РФ умеренным снижением индексов
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Европейские фондовые индексы снизились в понедельник после того, как на сектор предметов роскоши оказали негативное влияние отчеты компаний. Настроение осталось неустойчивым после покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа, произошедшего в выходные.
Общеконтинентальный индекс STOXX 600 закрылся со снижением на 1%, прервав трехдневную позитивную серию.
Лидером падения стали акции Burberry, упавшие на 16,1% после того, как британская группа предметов роскоши сделала предупреждение о прибыли, отказалась от дивидендов и сменила генерального директора.
Индекс акций десяти крупнейших европейских компаний, занимающихся предметами роскоши, потерял почти 3%, а сектор товаров личного пользования и хозяйственно-бытового назначения возглавил потери в STOXX 600, потеряв 2,1%.
Сектор горнодобывающих компаний понизился на 1,6% на фоне снижения цен на цветные металлы после того, как данные показали, что экономика Китая во 2-м квартале росла гораздо медленнее, чем ожидалось.
Теперь внимание будет сосредоточено на выступлении президента ЕЦБ Кристин Лагард, которое состоится позднее сегодня в преддверии заседания центрального банка на этой неделе.
 
Рынкифондовые рынки Европы
 
 
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