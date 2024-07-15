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Индия рассмотрит способы увеличения экспорта в Россию - 15.07.2024, ПРАЙМ
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Индия рассмотрит способы увеличения экспорта в Россию
Индия рассмотрит способы увеличения экспорта в Россию - 15.07.2024, ПРАЙМ
Индия рассмотрит способы увеличения экспорта в Россию
Индия изучает способы увеличения своего экспорта в Россию, заявил заместитель министра торговли и промышленного развития Индии Сунил Бартвал. | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T15:33+0300
2024-07-15T15:33+0300
экономика
россия
индия
экспорт
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НЬЮ-ДЕЛИ, 15 июл – ПРАЙМ. Индия изучает способы увеличения своего экспорта в Россию, заявил заместитель министра торговли и промышленного развития Индии Сунил Бартвал. Ранее первый замглавы МИД Индии Винай Кватра заявил, что власти Индии озабочены торговым дисбалансом, сложившимся в отношениях с Россией – общий объем торговли приблизился к 65 миллиардам долларов, при этом экспорт из Индии составляет 4 миллиарда долларов, а импорт приближается к 60 миллиардам. Как отмечается в совместном заявление президента России Владимира Путина и премьера Индии Нарендры Моди, принятом по итогам визита лидера Индии в Москву, страны стремятся к устранению нетарифных торговых барьеров в двусторонней торговле, а также планируют к 2030 году достичь объема взаимной торговли до более 100 миллиардов долларов. "Когда мы рассматриваем Россию, мы смотрим на то, как обе страны могут выиграть от улучшения торговых отношений. Мы рассматриваем различные группы товаров, например, электронику, инженерно-технические товары и другие товары, которые могут быть экспортированы", - сказал Бартвал на пресс-конференции. Он заявил, что правительство Индии обратилось к России с просьбой рассмотреть возможность изменения некоторых нетарифных барьеров на экспорт морепродуктов из Индии. Представитель министерства добавил, что власти Индии направят в Россию торговую делегацию, но при этом не уточнил подробности. В ходе выступления Бартвал отметил, что общий объем экспорта товаров и услуг Индии в текущем финансовом году может превысить 800 миллиардов долларов.
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россия, индия, экспорт
Экономика, РОССИЯ, ИНДИЯ, экспорт
15:33 15.07.2024
 
Индия рассмотрит способы увеличения экспорта в Россию

Замглавы Минпромторга Индии: Нью-Дели изучит увеличения своего экспорта в РФ

© Фото : Unsplash/Rakesh MondalФлаг Индии
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2024
© Фото : Unsplash/Rakesh Mondal
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НЬЮ-ДЕЛИ, 15 июл – ПРАЙМ. Индия изучает способы увеличения своего экспорта в Россию, заявил заместитель министра торговли и промышленного развития Индии Сунил Бартвал.
Ранее первый замглавы МИД Индии Винай Кватра заявил, что власти Индии озабочены торговым дисбалансом, сложившимся в отношениях с Россией – общий объем торговли приблизился к 65 миллиардам долларов, при этом экспорт из Индии составляет 4 миллиарда долларов, а импорт приближается к 60 миллиардам.
Как отмечается в совместном заявление президента России Владимира Путина и премьера Индии Нарендры Моди, принятом по итогам визита лидера Индии в Москву, страны стремятся к устранению нетарифных торговых барьеров в двусторонней торговле, а также планируют к 2030 году достичь объема взаимной торговли до более 100 миллиардов долларов.
"Когда мы рассматриваем Россию, мы смотрим на то, как обе страны могут выиграть от улучшения торговых отношений. Мы рассматриваем различные группы товаров, например, электронику, инженерно-технические товары и другие товары, которые могут быть экспортированы", - сказал Бартвал на пресс-конференции.
Он заявил, что правительство Индии обратилось к России с просьбой рассмотреть возможность изменения некоторых нетарифных барьеров на экспорт морепродуктов из Индии. Представитель министерства добавил, что власти Индии направят в Россию торговую делегацию, но при этом не уточнил подробности.
В ходе выступления Бартвал отметил, что общий объем экспорта товаров и услуг Индии в текущем финансовом году может превысить 800 миллиардов долларов.
 
ЭкономикаРОССИЯИНДИЯэкспорт
 
 
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