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В правительстве Германии исключили поставку истребителей на Украину - 15.07.2024, ПРАЙМ
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В правительстве Германии исключили поставку истребителей на Украину
В правительстве Германии исключили поставку истребителей на Украину - 15.07.2024, ПРАЙМ
В правительстве Германии исключили поставку истребителей на Украину
Берлин не намерен брать пример с других стран и поставлять свои боевые самолеты на Украину, так как не располагает истребителями F-16, заявил журналистам в ходе | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T23:15+0300
2024-07-15T23:16+0300
вооружения
украина
германия
f-16
поддержка украины
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БЕРЛИН, 15 июл - ПРАЙМ. Берлин не намерен брать пример с других стран и поставлять свои боевые самолеты на Украину, так как не располагает истребителями F-16, заявил журналистам в ходе брифинга кабмина ФРГ в понедельник официальный представитель правительства Штеффен Хебештрайт. Ранее глава крупнейшей оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц выступил за то, чтобы Германия передала Киеву боевые самолеты, беря пример с других стран, планирующих поставить F-16 в рамках "коалиции по истребителям". "Это не совсем новое предложение, и в то же время у бундесвера... нет истребителей такого типа. В связи с этим было принято решение, что Германия не будет участвовать в такой коалиции", — сказал Хебештрайт. Он напомнил, что украинские пилоты сейчас учатся именно на истребителях F-16. По словам Хебештрайт, даже если внешне истребители выглядят похоже, в обращении они совершенно разные и речь идет о долгосрочном обучении, поэтому нет смысла передавать Киеву боевые самолеты разных типов. Хебештрайт подчеркнул, что Берлин сосредоточена на оснащении Украины средствами ПВО. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Вашингтон и его союзники "прямо сейчас" направляют Киеву истребители F-16, которые поступят этим летом. Нидерланды и Дания первыми согласились передать Украине F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в этом году. Она также сообщала, что Нидерланды намерены отправить в центр обучения украинских пилотов управлению F-16 в Румынии 12-18 таких истребителей. Как отметил ранее посол РФ в Гааге Александр Шульгин, голландцы "закрывают глаза" на то, что поставки их истребителей F-16 Киеву приведут к затягиванию конфликта на Украине и еще большим страданиям ее граждан.
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украина, германия, f-16, поддержка украины
Вооружения, УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, F-16, поддержка Украины
23:15 15.07.2024 (обновлено: 23:16 15.07.2024)
 
В правительстве Германии исключили поставку истребителей на Украину

Хебештрайт: Германия не намерена поставлять свои боевые самолеты на Украину

© Unsplash/Samuel HaggerРейхстаг, Берлин, Германия
Рейхстаг, Берлин, Германия
© Unsplash/Samuel Hagger
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БЕРЛИН, 15 июл - ПРАЙМ. Берлин не намерен брать пример с других стран и поставлять свои боевые самолеты на Украину, так как не располагает истребителями F-16, заявил журналистам в ходе брифинга кабмина ФРГ в понедельник официальный представитель правительства Штеффен Хебештрайт.
Ранее глава крупнейшей оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц выступил за то, чтобы Германия передала Киеву боевые самолеты, беря пример с других стран, планирующих поставить F-16 в рамках "коалиции по истребителям".
"Это не совсем новое предложение, и в то же время у бундесвера... нет истребителей такого типа. В связи с этим было принято решение, что Германия не будет участвовать в такой коалиции", — сказал Хебештрайт.
Он напомнил, что украинские пилоты сейчас учатся именно на истребителях F-16. По словам Хебештрайт, даже если внешне истребители выглядят похоже, в обращении они совершенно разные и речь идет о долгосрочном обучении, поэтому нет смысла передавать Киеву боевые самолеты разных типов.
Хебештрайт подчеркнул, что Берлин сосредоточена на оснащении Украины средствами ПВО.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Вашингтон и его союзники "прямо сейчас" направляют Киеву истребители F-16, которые поступят этим летом.
Нидерланды и Дания первыми согласились передать Украине F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в этом году. Она также сообщала, что Нидерланды намерены отправить в центр обучения украинских пилотов управлению F-16 в Румынии 12-18 таких истребителей. Как отметил ранее посол РФ в Гааге Александр Шульгин, голландцы "закрывают глаза" на то, что поставки их истребителей F-16 Киеву приведут к затягиванию конфликта на Украине и еще большим страданиям ее граждан.
Украина - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2024
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15:37
 
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