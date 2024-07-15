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В правительстве Германии исключили поставку истребителей на Украину

В правительстве Германии исключили поставку истребителей на Украину - 15.07.2024, ПРАЙМ

В правительстве Германии исключили поставку истребителей на Украину

Берлин не намерен брать пример с других стран и поставлять свои боевые самолеты на Украину, так как не располагает истребителями F-16, заявил журналистам в ходе | 15.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-15T23:15+0300

2024-07-15T23:15+0300

2024-07-15T23:16+0300

вооружения

украина

германия

f-16

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БЕРЛИН, 15 июл - ПРАЙМ. Берлин не намерен брать пример с других стран и поставлять свои боевые самолеты на Украину, так как не располагает истребителями F-16, заявил журналистам в ходе брифинга кабмина ФРГ в понедельник официальный представитель правительства Штеффен Хебештрайт. Ранее глава крупнейшей оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц выступил за то, чтобы Германия передала Киеву боевые самолеты, беря пример с других стран, планирующих поставить F-16 в рамках "коалиции по истребителям". "Это не совсем новое предложение, и в то же время у бундесвера... нет истребителей такого типа. В связи с этим было принято решение, что Германия не будет участвовать в такой коалиции", — сказал Хебештрайт. Он напомнил, что украинские пилоты сейчас учатся именно на истребителях F-16. По словам Хебештрайт, даже если внешне истребители выглядят похоже, в обращении они совершенно разные и речь идет о долгосрочном обучении, поэтому нет смысла передавать Киеву боевые самолеты разных типов. Хебештрайт подчеркнул, что Берлин сосредоточена на оснащении Украины средствами ПВО. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Вашингтон и его союзники "прямо сейчас" направляют Киеву истребители F-16, которые поступят этим летом. Нидерланды и Дания первыми согласились передать Украине F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в этом году. Она также сообщала, что Нидерланды намерены отправить в центр обучения украинских пилотов управлению F-16 в Румынии 12-18 таких истребителей. Как отметил ранее посол РФ в Гааге Александр Шульгин, голландцы "закрывают глаза" на то, что поставки их истребителей F-16 Киеву приведут к затягиванию конфликта на Украине и еще большим страданиям ее граждан.

https://1prime.ru/20240715/vooruzheniya-850120394.html

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украина, германия, f-16, поддержка украины