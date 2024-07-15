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Кая Каллас подала в отставку, сообщило СМИ
Кая Каллас подала в отставку, сообщило СМИ - 15.07.2024, ПРАЙМ
Кая Каллас подала в отставку, сообщило СМИ
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас и правительство подали в отставку, сообщил интернет-портал телекомпании ERR. | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T10:49+0300
2024-07-15T10:49+0300
2024-07-15T10:49+0300
политика
кая каллас
эстония
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас и правительство подали в отставку, сообщил интернет-портал телекомпании ERR. 28 июня лидеры стран ЕС утвердили Каллас на пост главы евродипломатии, она сменит Жозеппа Борреля."Каллас передала заявление об отставке президенту Алару Карису... Правительство... собралось на внеочередное заседание, на котором премьер-министр и все правительство подали в отставку", - сказано в публикации.Подчеркивается, что Каллас продолжит исполнять обязанности главы эстонского правительства до вступления нового кабмина в должность.
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кая каллас, эстония
Политика, Кая Каллас, ЭСТОНИЯ
Кая Каллас подала в отставку, сообщило СМИ
ERR: премьер Эстонии Каллас и правительство страны подали в отставку
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас и правительство подали в отставку, сообщил интернет-портал телекомпании ERR.
28 июня лидеры стран ЕС утвердили Каллас на пост главы евродипломатии, она сменит Жозеппа Борреля.
"Каллас передала заявление об отставке президенту Алару Карису... Правительство... собралось на внеочередное заседание, на котором премьер-министр и все правительство подали в отставку", - сказано в публикации.
Подчеркивается, что Каллас продолжит исполнять обязанности главы эстонского правительства до вступления нового кабмина в должность.
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