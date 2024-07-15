https://1prime.ru/20240715/kallas-850103059.html

Кая Каллас подала в отставку, сообщило СМИ

Кая Каллас подала в отставку, сообщило СМИ - 15.07.2024, ПРАЙМ

Кая Каллас подала в отставку, сообщило СМИ

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас и правительство подали в отставку, сообщил интернет-портал телекомпании ERR. | 15.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-15T10:49+0300

2024-07-15T10:49+0300

2024-07-15T10:49+0300

политика

кая каллас

эстония

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас и правительство подали в отставку, сообщил интернет-портал телекомпании ERR. 28 июня лидеры стран ЕС утвердили Каллас на пост главы евродипломатии, она сменит Жозеппа Борреля."Каллас передала заявление об отставке президенту Алару Карису... Правительство... собралось на внеочередное заседание, на котором премьер-министр и все правительство подали в отставку", - сказано в публикации.Подчеркивается, что Каллас продолжит исполнять обязанности главы эстонского правительства до вступления нового кабмина в должность.

https://1prime.ru/20240709/nato-849936559.html

эстония

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кая каллас, эстония