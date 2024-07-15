Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕС сделал русофобку Каллас главой дипломатии. Это — ясный сигнал Москве - 15.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240715/kallas-850124253.html
ЕС сделал русофобку Каллас главой дипломатии. Это — ясный сигнал Москве
ЕС сделал русофобку Каллас главой дипломатии. Это — ясный сигнал Москве - 15.07.2024, ПРАЙМ
ЕС сделал русофобку Каллас главой дипломатии. Это — ясный сигнал Москве
Назначение Каи Каллас на пост главы евродипломатии стало ярким сигналом Москве, передает французское издание Valeurs Actuelles. | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T16:19+0300
2024-07-15T16:31+0300
политика
ес
кая каллас
https://cdnn.1prime.ru/img/84281/79/842817931_0:36:1639:958_1920x0_80_0_0_b997bbc6b0aab573e51f66129181b844.jpg
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Назначение Каи Каллас на пост главы евродипломатии стало ярким сигналом Москве, передает французское издание Valeurs Actuelles."Назначение эстонского премьер-министра главой всей евродипломатии отражает рост политического влияния Ганзейской Европы и предвещает ужесточение позиции по отношению к России", — говорится в материале.Согласно материалу издания, антироссийская позиция эстонского премьера вызывает опасение многих политиков, которые боятся обострения отношений с Москвой. Эстония стала первой страной в Европе, оказывающей Украине финансовую и военную помощь, по этой причине между Каллас и российским лидером Владимиром Путиным разгорелась настоящая война.Кроме того, Каллас является негласным лидером стран Балтии в борьбе с Москвой. Европейцы, выбрав Каллас своим представителем, отправляют Москве мощный сигнал о смещении центра европейской дипломатии на восток.Ко всему прочему, назначение Калласа может негативно отразиться на других вопросах, таких как миграция, а также привести к военной эскалации в отношениях с Россией, заключили в издании.
https://1prime.ru/20240715/kallas-850103059.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84281/79/842817931_157:0:1482:994_1920x0_80_0_0_04fa0682ef3c686546bbb8a7bd2f2353.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ес, кая каллас
Политика, ЕС, Кая Каллас
16:19 15.07.2024 (обновлено: 16:31 15.07.2024)
 
ЕС сделал русофобку Каллас главой дипломатии. Это — ясный сигнал Москве

Valeurs Actuelles: дипломат Кая Каллас показывает воинственный настрой

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПремьер-министр Эстонии Кая Каллас
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Назначение Каи Каллас на пост главы евродипломатии стало ярким сигналом Москве, передает французское издание Valeurs Actuelles.
"Назначение эстонского премьер-министра главой всей евродипломатии отражает рост политического влияния Ганзейской Европы и предвещает ужесточение позиции по отношению к России", — говорится в материале.
Согласно материалу издания, антироссийская позиция эстонского премьера вызывает опасение многих политиков, которые боятся обострения отношений с Москвой. Эстония стала первой страной в Европе, оказывающей Украине финансовую и военную помощь, по этой причине между Каллас и российским лидером Владимиром Путиным разгорелась настоящая война.
Кроме того, Каллас является негласным лидером стран Балтии в борьбе с Москвой. Европейцы, выбрав Каллас своим представителем, отправляют Москве мощный сигнал о смещении центра европейской дипломатии на восток.
Ко всему прочему, назначение Калласа может негативно отразиться на других вопросах, таких как миграция, а также привести к военной эскалации в отношениях с Россией, заключили в издании.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2024
Кая Каллас подала в отставку, сообщило СМИ
10:49
 
ПолитикаЕСКая Каллас
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала