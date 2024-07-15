https://1prime.ru/20240715/kallas-850124253.html
ЕС сделал русофобку Каллас главой дипломатии. Это — ясный сигнал Москве
ЕС сделал русофобку Каллас главой дипломатии. Это — ясный сигнал Москве - 15.07.2024, ПРАЙМ
ЕС сделал русофобку Каллас главой дипломатии. Это — ясный сигнал Москве
Назначение Каи Каллас на пост главы евродипломатии стало ярким сигналом Москве, передает французское издание Valeurs Actuelles. | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T16:19+0300
2024-07-15T16:19+0300
2024-07-15T16:31+0300
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Назначение Каи Каллас на пост главы евродипломатии стало ярким сигналом Москве, передает французское издание Valeurs Actuelles."Назначение эстонского премьер-министра главой всей евродипломатии отражает рост политического влияния Ганзейской Европы и предвещает ужесточение позиции по отношению к России", — говорится в материале.Согласно материалу издания, антироссийская позиция эстонского премьера вызывает опасение многих политиков, которые боятся обострения отношений с Москвой. Эстония стала первой страной в Европе, оказывающей Украине финансовую и военную помощь, по этой причине между Каллас и российским лидером Владимиром Путиным разгорелась настоящая война.Кроме того, Каллас является негласным лидером стран Балтии в борьбе с Москвой. Европейцы, выбрав Каллас своим представителем, отправляют Москве мощный сигнал о смещении центра европейской дипломатии на восток.Ко всему прочему, назначение Калласа может негативно отразиться на других вопросах, таких как миграция, а также привести к военной эскалации в отношениях с Россией, заключили в издании.
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ес, кая каллас
ЕС сделал русофобку Каллас главой дипломатии. Это — ясный сигнал Москве
Valeurs Actuelles: дипломат Кая Каллас показывает воинственный настрой
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ.
Назначение Каи Каллас на пост главы евродипломатии стало ярким сигналом Москве, передает
французское издание Valeurs Actuelles.
"Назначение эстонского премьер-министра главой всей евродипломатии отражает рост политического влияния Ганзейской Европы и предвещает ужесточение позиции по отношению к России", — говорится в материале.
Согласно материалу издания, антироссийская позиция эстонского премьера вызывает опасение многих политиков, которые боятся обострения отношений с Москвой. Эстония стала первой страной в Европе, оказывающей Украине финансовую и военную помощь, по этой причине между Каллас и российским лидером Владимиром Путиным разгорелась настоящая война.
Кроме того, Каллас является негласным лидером стран Балтии в борьбе с Москвой. Европейцы, выбрав Каллас своим представителем, отправляют Москве мощный сигнал о смещении центра европейской дипломатии на восток.
Ко всему прочему, назначение Калласа может негативно отразиться на других вопросах, таких как миграция, а также привести к военной эскалации в отношениях с Россией, заключили в издании.
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