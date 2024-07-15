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Статбюро Китая сообщило о существенном росте ВВП страны
Статбюро Китая сообщило о существенном росте ВВП страны - 15.07.2024, ПРАЙМ
Статбюро Китая сообщило о существенном росте ВВП страны
Валовой внутренний продукт (ВВП) Китая за первое полугодие 2024 года вырос на 5% в годовом выражении, свидетельствуют обнародованные в понедельник данные... | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T05:29+0300
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Валовой внутренний продукт (ВВП) Китая за первое полугодие 2024 года вырос на 5% в годовом выражении, свидетельствуют обнародованные в понедельник данные государственного статистического бюро КНР. "Согласно предварительным данным, ВВП Китая за первое полугодие 2024 года составил 61,683 триллиона юаней (8,5 триллиона долларов), рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 5%", - говорится в докладе ведомства. ВВП Китая по итогам прошлого года вырос на 5,2% по сравнению 2022 годом, что оказалось выше официального прогноза в примерно 5%. Объем ВВП составил 126,058 триллиона юаней (17,698 триллиона долларов).
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китай, ввп, рост
Экономика, КИТАЙ, ВВП, рост
Статбюро Китая сообщило о существенном росте ВВП страны
Статбюро КНР: ВВП Китая в первом полугодии 2024 года увеличился на 5%
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Валовой внутренний продукт (ВВП) Китая за первое полугодие 2024 года вырос на 5% в годовом выражении, свидетельствуют обнародованные в понедельник данные государственного статистического бюро КНР.
"Согласно предварительным данным, ВВП Китая за первое полугодие 2024 года составил 61,683 триллиона юаней (8,5 триллиона долларов), рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 5%", - говорится в докладе ведомства.
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ВВП Китая по итогам прошлого года вырос на 5,2% по сравнению 2022 годом, что оказалось выше официального прогноза в примерно 5%. Объем ВВП составил 126,058 триллиона юаней (17,698 триллиона долларов).