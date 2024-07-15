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Кнайсль призвала извиниться перед Россией ради новых поставок газа в Европу
Кнайсль призвала извиниться перед Россией ради новых поставок газа в Европу - 15.07.2024, ПРАЙМ
Кнайсль призвала извиниться перед Россией ради новых поставок газа в Европу
Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль во время презентации своей книги "Реквием по Европе" в Екатеринбурге заявила, что для того, чтобы Россия восстановила... | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T17:33+0300
2024-07-15T17:33+0300
2024-07-15T17:33+0300
энергетика
россия
запад
поставки газа
карин кнайсль
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июл – ПРАЙМ. Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль во время презентации своей книги "Реквием по Европе" в Екатеринбурге заявила, что для того, чтобы Россия восстановила поставки газа в Европу, перед страной должны и извиниться, и скомпенсировать убытки. "Может быть, все будет зависеть оттого, на каком уровне будет находиться промышленность в то время, когда закончится война. Я хочу сказать, что вопрос покупки газа в России, когда закончится война, вряд ли будет приоритетным, скорее всего, более злободневными станут вопросы, связанные с тем, что делать с рынком вооружения, который сейчас создан на Украине, с тем оружием, которое было контрабандно туда завезено", – сказала Кнайсль на вопрос из зала о том, "будет ли Европа покупать газ у России в тех же объемах" после окончания специальной военной операции. "Если возвращаться к моменту, будут ли они покупать газ у России и будет ли Россия им продавать его, считаю, чтобы Россия стала рассматривать эту возможность, они должны извиниться и скомпенсировать все те убытки, которые были нанесены за счет конфискации имущества и разрушенного бизнеса, и тогда уже, может быть, можно будет вернуться к восстановлению поставок", – добавила она. Также Кнайсль отметила, что в Европе давно возникло желание избавиться от потребности в российском газе, и эти попытки отмечались до 2022 года.
https://1prime.ru/20240711/gaz-850029927.html
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россия, запад, поставки газа, карин кнайсль
Энергетика, РОССИЯ, ЗАПАД, поставки газа, Карин Кнайсль
Кнайсль призвала извиниться перед Россией ради новых поставок газа в Европу
Кнайсль: чтобы РФ восстановила поставки газа в Европу, перед ней надо извиниться
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июл – ПРАЙМ. Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль во время презентации своей книги "Реквием по Европе" в Екатеринбурге заявила, что для того, чтобы Россия восстановила поставки газа в Европу, перед страной должны и извиниться, и скомпенсировать убытки.
"Может быть, все будет зависеть оттого, на каком уровне будет находиться промышленность в то время, когда закончится война. Я хочу сказать, что вопрос покупки газа в России, когда закончится война, вряд ли будет приоритетным, скорее всего, более злободневными станут вопросы, связанные с тем, что делать с рынком вооружения, который сейчас создан на Украине, с тем оружием, которое было контрабандно туда завезено", – сказала Кнайсль на вопрос из зала о том, "будет ли Европа покупать газ у России в тех же объемах" после окончания специальной военной операции.
"Если возвращаться к моменту, будут ли они покупать газ у России и будет ли Россия им продавать его, считаю, чтобы Россия стала рассматривать эту возможность, они должны извиниться и скомпенсировать все те убытки, которые были нанесены за счет конфискации имущества и разрушенного бизнеса, и тогда уже, может быть, можно будет вернуться к восстановлению поставок", – добавила она.
Также Кнайсль отметила, что в Европе давно возникло желание избавиться от потребности в российском газе, и эти попытки отмечались до 2022 года.
Россия стала основным поставщиком газа в Грецию