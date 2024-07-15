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Площадь пожара в Коктебеле выросла до 30 гектаров

Площадь пожара в Коктебеле выросла до 30 гектаров - 15.07.2024, ПРАЙМ

Площадь пожара в Коктебеле выросла до 30 гектаров

Площадь пожара в природном заповеднике "Карадагский" в Коктебеле в Крыму выросла до 30 гектаров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России. | 15.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-15T19:24+0300

2024-07-15T19:24+0300

2024-07-15T19:24+0300

происшествия

россия

крым

пожар

мчс россии

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Площадь пожара в природном заповеднике "Карадагский" в Коктебеле в Крыму выросла до 30 гектаров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.Согласно предварительной информации, 15 июля 2024 года, было зафиксировано возгорание травы и кустарников в государственном природном заповеднике "Карадагский". По данным МЧС, площадь пожара на 14.00 составила 20 гектаров, пожар тушат более 150 человек, два вертолета."Площадь пожара в поселке городского типа Коктебель увеличилась до 30 гектаров. Работа усложняется устойчивой жаркой погодой: температурой плюс 32 градуса по Цельсию и порывами ветра 11 метров в секунду", — сказано в сообщении.Отмечается, что авиация совершила 53 сброса воды общим объемом 265 кубических метров, в тушении пожара участвуют 278 человек и 28 единиц техники.

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россия, крым, пожар, мчс россии