Выбей слабого: почему половина американских компаний остались в России

МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. С февраля 2022-го Россию покинули сотни иностранных компаний. Многие из них позже решили остаться: уход сулил много сложностей с продажей активов и потерю огромных денег. Так, например, больше половины американских компаний никуда не сдвинулись. Уйти они попросили европейцев, а сами продолжили получать прибыль, невзирая на санкции и "токсичный" российский рынок.Больше половиныВсего в России до февраля 2022 года было представлено как минимум 659 компаний из США, работающих в самых разных сферах. Больше всего из них было в сфере IT и телекома - 143, промышленности - 129, еды и потребительских товаров - 104, развлечений, спорта и туризма - 68 и предоставляющих различные "поддерживающие" услуги - 51.Так, полностью покинули российский рынок или перестали вести работу с российскими компаниями 322 организации, или 49% от общего числа. А прежнем режиме продолжают работать в России 159 организаций, еще 178 ведут деятельность, но с изменениями. Под изменениями в работе имеются в виду приостановка инвестиций, ограничение маркетинговой деятельности. Кроме того, некоторые компании переключаются на поставки своих товаров через дистрибьюторов или меняют бренд.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеСреди тех компаний, которые продолжают работать как и раньше, больше всего промышленных (52 организации), пищевых и потребительских (25), IT-компаний (21), фармацевтических (18) и развлекательных (10). В числе организаций, которые продолжили работу с изменениями, заметная доля пришлась на те, что работают в сфере IT и телекома (44), потребтоваров (40), промышленности и финансов.Из "добрых побуждений"Так, например, в России продолжают работать производители товаров повседневного использования Procter & Gamble, Colgate-Palmolive, Johnson & Johnson, PepsiCo, Mars и Coca-Cola. Кроме того, работают заведения Burger King, TGI Fridays, Papa John's. Остаются бренды одежды Guess и Crocs (сеть Saboo), Vans (перешел на оптовые поставки в РФ).Компании по-разному объясняли свои намерения остаться. Самой беспроигрышной оказалась "гуманистическая" позиция."В России по-прежнему работают более 300 американских компаний. Особенно широко представлен сектор товаров народного потребления (FMCG), который остается одним из самых прибыльных. Только в 2022 году американские компании заплатили 751 миллион долларов налога на прибыль в российский бюджет. А что отличает большинство оставшихся FMCG-компаний, так это их заявления о миссии "предоставления необходимых товаров российскому населению", – возмущается издание Fortune.Однако истинные причины все те же: нежелание продавать активы за бесценок и платить "отступные" Москве, риски потери бренда и доли рынка, долгосрочные контракты с российскими партнерами, и наконец, прибыльность бизнеса.Выручка решаетТак, выручка PepsiCo в России в 2023 году составила 2,8 миллиарда долларов, Coca-Cola HBC (продолжает работу через местные филиалы) заработала 1,5 миллиарда, Procter & Gamble – 1,2 миллиарда. Philip Morris International - 1 миллиард. Производитель кондитерских изделий Mondelez International - 900 миллионов.Выручка Johnson & Johnson, продолжающей поставки медицинских изделий и фармацевтических препаратов, за 2023 год составила 800 миллионов. General Electric, которая продолжила работу в энергетическом секторе, заработала 700 миллионов. Производитель промышленных и потребительских товаров 3M - 600 миллионов. Выручка агропромышленной Cargill - 500 миллионов. Pfizer (продолжает поставки лекарственных препаратов) - 400 миллионов."Цифры этой десятки поражают. Для многих компаний уход с российского рынка означал бы значительную потерю доходов. Вдобавок, некоторые предпочитают сохранять присутствие на различных рынках для диверсификации рисков и поддержания глобальной конкурентоспособности. Уход может быть воспринят как уступка политическому давлению, что может негативно сказаться на репутации компании среди других международных партнеров", - говорит Вадим Петров, председатель правления Ассоциации "Публичная дипломатия".Попросили конкурентовТаким образом, многие американские "крупняки" продолжают работать в России, при этом США всячески давили на европейские компании, чтобы те покинули Россию. И во многом это удалось. Так, например, только за 2022-й год ушли почти все европейские автобренды, что ничем хорошим для них не закончилось – их место сразу же заняли китайцы.Конечно, с учетом политики транснациональных корпораций санкционное давление на Россию может рассматриваться как часть более широкой стратегии по выдавливанию европейских и японских компаний с российского рынка, замечает Вадим Петров. Суммарные убытки западного автопрома огромны. Только Renault Group потеряла 2,3 миллиарда в 2022-м.Другое дело, что европейский бизнес оставил для себя лазейку вернуться — у кого-то осталась возможность выкупить бизнес обратно по низкой цене. Другие же, как писала недавно Financial Times, вообще отказались от планов покидать Россию.Сработали и регуляторные меры, предпринятые Москвой, это и обязательная 50-процентная скидка на активы из недружественных стран при продаже российским покупателям. А также "налог на выезд" - минимум 15%.Когда обратноСамое интересное, по мнению наблюдателей, начнется, когда покинувшие рынок западные компании попросятся обратно. Возможные сектора для возвращения, которые выделяют эксперты это, в первую очередь, потребительские товары, фармацевтика и здравоохранение, технологии и инновации.Что касается американских компаний, их возвращение становится возможным в связи с выборами в США. Игроки вернутся в Россию, но весьма сложным путём, считает юрист-международник Дмитрий Семенов, председатель совета директоров ООО "Трансинвест".Уже сейчас, после более чем двух лет антироссийских санкций и американские, и европейские компании явно или тайно возвращаются на российский рынок. "Показательно поведение именно американских компаний, которые, в соответствии со рекомендациями американских учебников по стратегическому менеджменту и стратегическому анализу, следуют за лидерами рынка. Подобно тому, как Coca-Cola подала на перерегистрацию товарных знаков в России, многие американские компании поступают так же, не желая терять российский рынок", замечает Светлана Сазанова, доцент кафедры институциональной экономики ГУУ."Место ушедших с успехом занимают российские производители и компании из дружественных стран, например, стран-членов БРИКС. Крупные компании имеют больше возможностей обойти санкции, в то время как мелкие теряют рынок, это означает, что фактически санкции используются как инструмент стратегического менеджмента: крупный бизнес может расширить свое присутствие на рынке, вытеснив конкурентов" - подчеркивает экономист.Однако на входе в Россию теперь понадобится более тщательный и селективный контроль: в первую очередь, cтоит оценивать, не навредит ли возвращение отечественным компаниям. Второй исторический шанс занять все ниши западные фирмы, скорее всего, не получат в нашей стране.

2024

