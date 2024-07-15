https://1prime.ru/20240715/kuban-850133344.html
В Краснодарском крае вспыхнули новые лесные пожары
В Краснодарском крае вспыхнули новые лесные пожары - 15.07.2024, ПРАЙМ
В Краснодарском крае вспыхнули новые лесные пожары
Два новых лесных пожара вспыхнули на Кубани — в районе Геленджика на площади 800 квадратных метров и возле хутора Апшеронского района на 400 квадратных метрах... | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T21:40+0300
2024-07-15T21:40+0300
2024-07-15T21:40+0300
происшествия
краснодарский край
кубань
пожар
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0e/850093778_0:23:3600:2048_1920x0_80_0_0_ab7bdb887f3fdc99c1b5392b44ef4da6.jpg
КРАСНОДАР, 15 июл – ПРАЙМ. Два новых лесных пожара вспыхнули на Кубани — в районе Геленджика на площади 800 квадратных метров и возле хутора Апшеронского района на 400 квадратных метрах. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе. "Зафиксировано лесное возгорание в районе поселка Сосновка на территориях Геленджикского и Кабардинского лесничеств. Установлено, что произошло возгорание лесной подстилки на площади 800 квадратных метров. Еще одно возгорание зафиксировано в хуторе Гуамка Апшеронского лесничества. Прибывшие на место подразделения установили, что горит лесная подстилка на площади 400 квадратных метров", — заявили в оперштабе. В тушении пожара под Геленджиком участвуют личный состав и техника краевого лесопожарного центра. В Апшеронском районе привлечены пожарные и спасатели, работают четыре единицы техники.
https://1prime.ru/20240715/dyurso-850126649.html
краснодарский край
кубань
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0e/850093778_869:0:3600:2048_1920x0_80_0_0_88fe4c3f3ffd81382993b6b36fe766e9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, кубань, пожар
Происшествия, Краснодарский край, КУБАНЬ, пожар
В Краснодарском крае вспыхнули новые лесные пожары
Оперштаб Кубани: лесные пожары вспыхнули под Геленджиком и в Апшеронском районе
КРАСНОДАР, 15 июл – ПРАЙМ. Два новых лесных пожара вспыхнули на Кубани — в районе Геленджика на площади 800 квадратных метров и возле хутора Апшеронского района на 400 квадратных метрах. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.
"Зафиксировано лесное возгорание в районе поселка Сосновка на территориях Геленджикского и Кабардинского лесничеств. Установлено, что произошло возгорание лесной подстилки на площади 800 квадратных метров. Еще одно возгорание зафиксировано в хуторе Гуамка Апшеронского лесничества. Прибывшие на место подразделения установили, что горит лесная подстилка на площади 400 квадратных метров", — заявили в оперштабе.
В тушении пожара под Геленджиком участвуют личный состав и техника краевого лесопожарного центра. В Апшеронском районе привлечены пожарные и спасатели, работают четыре единицы техники.
Названа причина возникновения пожара в районе Дюрсо под Новороссийском