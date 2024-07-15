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В Краснодарском крае вспыхнули новые лесные пожары - 15.07.2024, ПРАЙМ
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В Краснодарском крае вспыхнули новые лесные пожары
В Краснодарском крае вспыхнули новые лесные пожары - 15.07.2024, ПРАЙМ
В Краснодарском крае вспыхнули новые лесные пожары
Два новых лесных пожара вспыхнули на Кубани — в районе Геленджика на площади 800 квадратных метров и возле хутора Апшеронского района на 400 квадратных метрах... | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T21:40+0300
2024-07-15T21:40+0300
происшествия
краснодарский край
кубань
пожар
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КРАСНОДАР, 15 июл – ПРАЙМ. Два новых лесных пожара вспыхнули на Кубани — в районе Геленджика на площади 800 квадратных метров и возле хутора Апшеронского района на 400 квадратных метрах. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе. "Зафиксировано лесное возгорание в районе поселка Сосновка на территориях Геленджикского и Кабардинского лесничеств. Установлено, что произошло возгорание лесной подстилки на площади 800 квадратных метров. Еще одно возгорание зафиксировано в хуторе Гуамка Апшеронского лесничества. Прибывшие на место подразделения установили, что горит лесная подстилка на площади 400 квадратных метров", — заявили в оперштабе. В тушении пожара под Геленджиком участвуют личный состав и техника краевого лесопожарного центра. В Апшеронском районе привлечены пожарные и спасатели, работают четыре единицы техники.
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краснодарский край
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краснодарский край, кубань, пожар
Происшествия, Краснодарский край, КУБАНЬ, пожар
21:40 15.07.2024
 
В Краснодарском крае вспыхнули новые лесные пожары

Оперштаб Кубани: лесные пожары вспыхнули под Геленджиком и в Апшеронском районе

© РИА Новости . Кирилл Брага | Перейти в медиабанкЛесной пожар
Лесной пожар - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости . Кирилл Брага
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КРАСНОДАР, 15 июл – ПРАЙМ. Два новых лесных пожара вспыхнули на Кубани — в районе Геленджика на площади 800 квадратных метров и возле хутора Апшеронского района на 400 квадратных метрах. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.
"Зафиксировано лесное возгорание в районе поселка Сосновка на территориях Геленджикского и Кабардинского лесничеств. Установлено, что произошло возгорание лесной подстилки на площади 800 квадратных метров. Еще одно возгорание зафиксировано в хуторе Гуамка Апшеронского лесничества. Прибывшие на место подразделения установили, что горит лесная подстилка на площади 400 квадратных метров", — заявили в оперштабе.
В тушении пожара под Геленджиком участвуют личный состав и техника краевого лесопожарного центра. В Апшеронском районе привлечены пожарные и спасатели, работают четыре единицы техники.
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ПроисшествияКраснодарский крайКУБАНЬпожар
 
 
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