https://1prime.ru/20240715/kuban-850133344.html

В Краснодарском крае вспыхнули новые лесные пожары

В Краснодарском крае вспыхнули новые лесные пожары - 15.07.2024, ПРАЙМ

В Краснодарском крае вспыхнули новые лесные пожары

Два новых лесных пожара вспыхнули на Кубани — в районе Геленджика на площади 800 квадратных метров и возле хутора Апшеронского района на 400 квадратных метрах... | 15.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-15T21:40+0300

2024-07-15T21:40+0300

2024-07-15T21:40+0300

происшествия

краснодарский край

кубань

пожар

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КРАСНОДАР, 15 июл – ПРАЙМ. Два новых лесных пожара вспыхнули на Кубани — в районе Геленджика на площади 800 квадратных метров и возле хутора Апшеронского района на 400 квадратных метрах. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе. "Зафиксировано лесное возгорание в районе поселка Сосновка на территориях Геленджикского и Кабардинского лесничеств. Установлено, что произошло возгорание лесной подстилки на площади 800 квадратных метров. Еще одно возгорание зафиксировано в хуторе Гуамка Апшеронского лесничества. Прибывшие на место подразделения установили, что горит лесная подстилка на площади 400 квадратных метров", — заявили в оперштабе. В тушении пожара под Геленджиком участвуют личный состав и техника краевого лесопожарного центра. В Апшеронском районе привлечены пожарные и спасатели, работают четыре единицы техники.

https://1prime.ru/20240715/dyurso-850126649.html

краснодарский край

кубань

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краснодарский край, кубань, пожар