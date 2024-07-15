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Названа должность Кудрина после закрытия сделки Yandex N.V.

Названа должность Кудрина после закрытия сделки Yandex N.V. - 15.07.2024, ПРАЙМ

Названа должность Кудрина после закрытия сделки Yandex N.V.

Бывший министр финансов РФ, экс-глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил, что остается советником по корпоративному управлению в "Яндексе" после закрытия... | 15.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-15T14:35+0300

2024-07-15T14:35+0300

2024-07-15T15:08+0300

алексей кудрин

яндекс

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Бывший министр финансов РФ, экс-глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил, что остается советником по корпоративному управлению в "Яндексе" после закрытия сделки по выкупу основного бизнеса компании у нидерландской Yandex N.V. "Сегодня закрыли сделку по выкупу "Яндекса" у голландской Yandex N.V. Теперь 100% у российских акционеров. Yandex N.V. сменит название до 31 июля, останется только один "Яндекс", который начнет торги на Московской бирже 24 июля под тикером YDEX. А я остаюсь советником компании", - написал он в своем Telegram-канале. Кудрин стал советником "Яндекса" по корпоративному управлению в декабре 2022 года. Он отмечал, что вместе с менеджментом компании займется разработкой корпоративной структуры нового холдинга, которая "обеспечит долгосрочное и устойчивое развитие компании на всех рынках, включая международные". До этого он занимал пост главы Счетной палаты, Совет Федерации досрочно освободил его от должности 30 ноября 2022 года. Кудрин работал в органах власти с 1990-х годов, с 2000 по 2011 годы занимал пост министра финансов, с перерывами совмещая его с креслом вице-премьера, а с мая 2018 года возглавлял Счетную палату. Ранее в понедельник "Яндекс" сообщил, что нидерландская компания Yandex N.V. закрыла сделку по продаже основного бизнеса "Яндекса" и полностью вышла из состава акционеров группы. Yandex N.V. в феврале объявила о продаже основного бизнеса за 475 миллиардов рублей консорциуму российских частных инвесторов. В мае был завершен первый этап, в рамках которого новой головной компанией группы стало МКПАО "Яндекс", а около 68% его акций приобрел "Консорциум.Первый" во главе с менеджерами "Яндекса".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

алексей кудрин, яндекс