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ЦБ продолжит рассчитывать официальный курс рубля по внебиржевому рынку - 15.07.2024, ПРАЙМ
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ЦБ продолжит рассчитывать официальный курс рубля по внебиржевому рынку
ЦБ продолжит рассчитывать официальный курс рубля по внебиржевому рынку - 15.07.2024, ПРАЙМ
ЦБ продолжит рассчитывать официальный курс рубля по внебиржевому рынку
Банк России после закрытия статистики продолжит рассчитывать официальный курс рубля по внебиржевому рынку, курс останется единым и рыночным, следует из ответов... | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T19:34+0300
2024-07-15T19:54+0300
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МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Банк России после закрытия статистики продолжит рассчитывать официальный курс рубля по внебиржевому рынку, курс останется единым и рыночным, следует из ответов регулятора в его официальном Telegram-канале.Банк России в понедельник вечером объявил, что приостанавливает публикацию ежедневной информации об объемах торгов долларом США, евро и юанем по отношению к рублю, рассчитанных на основе внебиржевых торгов с расчетами "завтра".В комментариях под этим сообщением в официальном аккаунте Банка России в Telegram появилось много вопросов о том, что означает это решение для курса рубля."Банк России продолжит рассчитывать официальный курс рубля по внебиржевому рынку", - ответил ЦБ в комментариях.На вопрос о том, означает ли эта новость, что завтра будет два курса, регулятор ответил отрицательно: "Нет. Это значит ровно то, что написано. Курс останется единым и рыночным".
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рубль, курсы валют
Банк России, рубль, Курсы валют
19:34 15.07.2024 (обновлено: 19:54 15.07.2024)
 
ЦБ продолжит рассчитывать официальный курс рубля по внебиржевому рынку

ЦБ после закрытия статистики продолжит считать курс рубля по внебиржевому рынку

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонеты номиналом один рубль.
Монеты номиналом один рубль. - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Банк России после закрытия статистики продолжит рассчитывать официальный курс рубля по внебиржевому рынку, курс останется единым и рыночным, следует из ответов регулятора в его официальном Telegram-канале.
Банк России в понедельник вечером объявил, что приостанавливает публикацию ежедневной информации об объемах торгов долларом США, евро и юанем по отношению к рублю, рассчитанных на основе внебиржевых торгов с расчетами "завтра".
В комментариях под этим сообщением в официальном аккаунте Банка России в Telegram появилось много вопросов о том, что означает это решение для курса рубля.
"Банк России продолжит рассчитывать официальный курс рубля по внебиржевому рынку", - ответил ЦБ в комментариях.
На вопрос о том, означает ли эта новость, что завтра будет два курса, регулятор ответил отрицательно: "Нет. Это значит ровно то, что написано. Курс останется единым и рыночным".
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