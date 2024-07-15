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ЦБ продолжит рассчитывать официальный курс рубля по внебиржевому рынку

ЦБ продолжит рассчитывать официальный курс рубля по внебиржевому рынку - 15.07.2024, ПРАЙМ

ЦБ продолжит рассчитывать официальный курс рубля по внебиржевому рынку

Банк России после закрытия статистики продолжит рассчитывать официальный курс рубля по внебиржевому рынку, курс останется единым и рыночным, следует из ответов... | 15.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-15T19:34+0300

2024-07-15T19:34+0300

2024-07-15T19:54+0300

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МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Банк России после закрытия статистики продолжит рассчитывать официальный курс рубля по внебиржевому рынку, курс останется единым и рыночным, следует из ответов регулятора в его официальном Telegram-канале.Банк России в понедельник вечером объявил, что приостанавливает публикацию ежедневной информации об объемах торгов долларом США, евро и юанем по отношению к рублю, рассчитанных на основе внебиржевых торгов с расчетами "завтра".В комментариях под этим сообщением в официальном аккаунте Банка России в Telegram появилось много вопросов о том, что означает это решение для курса рубля."Банк России продолжит рассчитывать официальный курс рубля по внебиржевому рынку", - ответил ЦБ в комментариях.На вопрос о том, означает ли эта новость, что завтра будет два курса, регулятор ответил отрицательно: "Нет. Это значит ровно то, что написано. Курс останется единым и рыночным".

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