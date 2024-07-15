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Эксперт оценил перспективы лизинга в бизнесе российских маркетплейсов

Эксперт оценил перспективы лизинга в бизнесе российских маркетплейсов - 15.07.2024, ПРАЙМ

Эксперт оценил перспективы лизинга в бизнесе российских маркетплейсов

Лизинговые услуги могут стать вторым по значимости направлением развития для маркетплейсов после комиссионных сборов с продаж через их площадку, одной из причин | 15.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-15T18:11+0300

2024-07-15T18:11+0300

2024-07-15T18:11+0300

экономика

бизнес

лизинг

маркетплейс

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Лизинговые услуги могут стать вторым по значимости направлением развития для маркетплейсов после комиссионных сборов с продаж через их площадку, одной из причин для старта этого бизнеса сейчас стал период строгой монетарной политики, прокомментировал РИА Новости директор группы финансовых институтов АКРА Сурен Асатуров. Ранее в июле "Яндекс Маркет" сообщил о запуске лизинга: клиенты могут приобрести в долгосрочную аренду с возможностью выкупа офисное или строительное оборудование, фото- и видеотехнику, детали для авто и ряд других товаров. Сумма покупки должна превышать 100 тысяч рублей, срок лизинга составлять не менее шести месяцев, а авансовый платеж - не менее 10% от стоимости товара. Подать заявку могут юридические лица и индивидуальные предприниматели. "Предложение лизинговых услуг мелким компаниям и индивидуальным предпринимателям, которые пользуются маркетплейсами как покупатели различного оборудования, вероятно станет вторым значимым направлением деятельности", - сказал Асатуров. "Формату лизинга свойственны более упрощенные процедуры изъятия в сравнении с банковским кредитом, к примеру, что несколько смягчает риски от взаимодействия с мелкими предприятиями. Ценность этого преимущества становится актуальнее в периоды строгой монетарной политики, как сейчас, что возможно стало одной из причин для старта этого направления", - отметил эксперт. По его словам, открывая лизинговое направление деятельности, маркетплейсы делают расчет на продавцов, которым для ведения своей деятельности нужны транспорт или оборудование. Маркетплейсы обладают большим массивом данных о партнерах, поставщиках, подрядчиках, покупателях и продавцах, и эту информацию в дальнейшем можно использовать для оценки спроса на те или иные товары или услуги, продолжил Асатуров. "Ее можно использовать в оценке ... также кредитного качества потенциальных получателей финансовых услуг. Кроме того, предлагать новые кредитные и лизинговые услуги можно посредством уже имеющихся у маркетплейсов каналов продаж в интеграции с существующими сервисами", - пояснил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, лизинг, маркетплейс