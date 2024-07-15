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"Время пришло": Маск задумался о создании летающих доспехов

"Время пришло": Маск задумался о создании летающих доспехов - 15.07.2024, ПРАЙМ

"Время пришло": Маск задумался о создании летающих доспехов

Американский бизнесмен Илон Маск после недавнего покушения на экс-президента США Дональда Трампа сообщил, что, возможно, пора разрабатывать "летающие... | 15.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-15T16:29+0300

2024-07-15T16:29+0300

2024-07-15T16:33+0300

политика

покушение на дональда трампа

илон маск

защита

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Американский бизнесмен Илон Маск после недавнего покушения на экс-президента США Дональда Трампа сообщил, что, возможно, пора разрабатывать "летающие металлические доспехи". "Возможно, пришло время создать эти летающие металлические доспехи", — написал он в соцсети X, отвечая на пост пользователя, заявившего, что предпринимателю "тоже лучше усилить безопасность". В комментариях под постом Маска стали делать публикации с изображением Железного человека — супергероя из вселенной Marvel. Некоторые пользователи прикрепили к посту фото самого Маска в костюме Железного человека. Трамп в субботу прервал свое публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как экс-президента США под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позднее Трамп сказал, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который произвел несколько выстрелов в сторону сцены. В ходе стрельбы погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.Байден поручил Секретной службе задействовать все ресурсы и принять все необходимые меры, чтобы обеспечить Трампу полную защиту, а также поручил провести всеобъемлющую и независимую проверку мер по обеспечению безопасности на митинге, в ходе которого было совершено покушение.Ранее ФБР заявляло, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным бюро, американские власти не знали заранее о подготовке преступления.По данным местных СМИ, подозреваемым является 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проходило выступление Трампа.

https://1prime.ru/20240714/mask-850085680.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

покушение на дональда трампа, илон маск, защита