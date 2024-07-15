Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Время пришло": Маск задумался о создании летающих доспехов - 15.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240715/mask-850124809.html
"Время пришло": Маск задумался о создании летающих доспехов
"Время пришло": Маск задумался о создании летающих доспехов - 15.07.2024, ПРАЙМ
"Время пришло": Маск задумался о создании летающих доспехов
Американский бизнесмен Илон Маск после недавнего покушения на экс-президента США Дональда Трампа сообщил, что, возможно, пора разрабатывать "летающие... | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T16:29+0300
2024-07-15T16:33+0300
политика
покушение на дональда трампа
илон маск
защита
https://cdnn.1prime.ru/img/84303/39/843033957_0:240:4608:2832_1920x0_80_0_0_f91ff99c3ebd58791de6b3007055c564.jpg
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Американский бизнесмен Илон Маск после недавнего покушения на экс-президента США Дональда Трампа сообщил, что, возможно, пора разрабатывать "летающие металлические доспехи". "Возможно, пришло время создать эти летающие металлические доспехи", — написал он в соцсети X, отвечая на пост пользователя, заявившего, что предпринимателю "тоже лучше усилить безопасность". В комментариях под постом Маска стали делать публикации с изображением Железного человека — супергероя из вселенной Marvel. Некоторые пользователи прикрепили к посту фото самого Маска в костюме Железного человека. Трамп в субботу прервал свое публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как экс-президента США под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позднее Трамп сказал, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который произвел несколько выстрелов в сторону сцены. В ходе стрельбы погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.Байден поручил Секретной службе задействовать все ресурсы и принять все необходимые меры, чтобы обеспечить Трампу полную защиту, а также поручил провести всеобъемлющую и независимую проверку мер по обеспечению безопасности на митинге, в ходе которого было совершено покушение.Ранее ФБР заявляло, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным бюро, американские власти не знали заранее о подготовке преступления.По данным местных СМИ, подозреваемым является 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проходило выступление Трампа.
https://1prime.ru/20240714/mask-850085680.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84303/39/843033957_256:0:4352:3072_1920x0_80_0_0_c572b6915dfcf9337f8e986da47804d4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
покушение на дональда трампа, илон маск, защита
Политика, покушение на Дональда Трампа, Илон Маск, защита
16:29 15.07.2024 (обновлено: 16:33 15.07.2024)
 
"Время пришло": Маск задумался о создании летающих доспехов

Маск после покушения на Трампа задумался о создании летающих доспехов из металла

© CC BY 2.0 / Daniel OberhausВладелец SpaceX и Tesla Элон Маск
Владелец SpaceX и Tesla Элон Маск - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2024
© CC BY 2.0 / Daniel Oberhaus
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Американский бизнесмен Илон Маск после недавнего покушения на экс-президента США Дональда Трампа сообщил, что, возможно, пора разрабатывать "летающие металлические доспехи".
"Возможно, пришло время создать эти летающие металлические доспехи", — написал он в соцсети X, отвечая на пост пользователя, заявившего, что предпринимателю "тоже лучше усилить безопасность".
В комментариях под постом Маска стали делать публикации с изображением Железного человека — супергероя из вселенной Marvel. Некоторые пользователи прикрепили к посту фото самого Маска в костюме Железного человека.
Трамп в субботу прервал свое публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как экс-президента США под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позднее Трамп сказал, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который произвел несколько выстрелов в сторону сцены. В ходе стрельбы погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.
Байден поручил Секретной службе задействовать все ресурсы и принять все необходимые меры, чтобы обеспечить Трампу полную защиту, а также поручил провести всеобъемлющую и независимую проверку мер по обеспечению безопасности на митинге, в ходе которого было совершено покушение.
Ранее ФБР заявляло, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным бюро, американские власти не знали заранее о подготовке преступления.
По данным местных СМИ, подозреваемым является 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проходило выступление Трампа.
Предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск - ПРАЙМ, 1920, 14.07.2024
Маск захотел уволить главу Секретной службы США
Вчера, 09:30
 
Политикапокушение на Дональда ТрампаИлон Маскзащита
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала