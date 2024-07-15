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Маск раскритиковал СМИ за статью о покушении на Трампа

Маск раскритиковал СМИ за статью о покушении на Трампа - 15.07.2024, ПРАЙМ

Маск раскритиковал СМИ за статью о покушении на Трампа

Бизнесмен Илон Маск подверг критике американское издание Wall Street Journal после публикации статьи о покушении на экс-президента США Дональда Трампа и призвал | 15.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-15T20:44+0300

2024-07-15T20:44+0300

2024-07-15T20:44+0300

политика

илон маск

сми

критика

дональд трамп

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Бизнесмен Илон Маск подверг критике американское издание Wall Street Journal после публикации статьи о покушении на экс-президента США Дональда Трампа и призвал руководство газеты навести порядок. Таким образом Маск отреагировал на публикацию в соцсети X миллиардера Дэвида Сакса, заявившего, что WSJ ошиблась, выпустив статью о том, что граждане США "сталкиваются с опустошением и расколом" после покушения на Трампа. Сакс отметил, что американцы едины в своем возмущении и благодарны за то, что худшее не произошло. "Руководству WSJ нужно навести там порядок. Если и есть на Земле новостная организация, которая должна безоговорочно выступать за капитализм, так это Wall Street Journal", — написал Маск. Ранее Маск обвинял издание New York Times в нападках на свободу слова, гарантированную первой поправкой к конституции США. Также он подверг критике информагентства Reuters и Associated Press. Первое он назвал худшим из традиционных СМИ мира. Недовольство предпринимателя вызывало информационное освещение экономической и инвестиционной деятельности его компании, производящей электромобили Tesla. Второе же он назвал "крайне левой пропагандистской машиной", раскритиковав ее за попытку опровергнуть информацию об инциденте с президентом США Джо Байденом, когда тот застыл на публике. Трамп в субботу прервал свое публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как экс-президента США под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позднее Трамп сказал, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который произвел несколько выстрелов в сторону сцены. В ходе стрельбы погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.Байден поручил Секретной службе задействовать все ресурсы и принять все необходимые меры, чтобы обеспечить Трампу полную защиту, а также поручил провести всеобъемлющую и независимую проверку мер по обеспечению безопасности на митинге, в ходе которого было совершено покушение.Ранее ФБР заявляло, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным бюро, американские власти не знали заранее о подготовке преступления.По данным местных СМИ, подозреваемым является 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проходило выступление Трампа.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

илон маск, сми, критика, дональд трамп