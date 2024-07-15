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Россия утроила свою долю в импорте подсолнечного масла в Индию - 15.07.2024, ПРАЙМ
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Россия утроила свою долю в импорте подсолнечного масла в Индию
Россия утроила свою долю в импорте подсолнечного масла в Индию - 15.07.2024, ПРАЙМ
Россия утроила свою долю в импорте подсолнечного масла в Индию
Россия в мае поставила в Индию подсолнечного масла на рекордные 209 миллионов долларов, утроив свою долю в импорте страны, следует из анализа РИА Новости данных | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T18:34+0300
2024-07-15T18:34+0300
экономика
россия
индия
подсолнечное масло
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МОСКВА, 15 июл – ПРАЙМ. Россия в мае поставила в Индию подсолнечного масла на рекордные 209 миллионов долларов, утроив свою долю в импорте страны, следует из анализа РИА Новости данных индийского министерства торговли и промышленности. Так, в конце весны Индия закупила 216 тысяч тонн российского подсолнечного масла на 209 миллионов долларов. Это больше прошлогоднего объема в 2,8 раза в физическом и 2,6 раза в денежном выражениях и является максимальным объемом за все время публикации статистики. В результате в мае Россия стала главным поставщиком этого товара в Индию с долей в рекордные 57% против прошлогодних 20%. При этом в мае 2023 года лидером была Аргентина, которая из-за падения поставок в 4,8 раза, до 26 миллионов долларов, сейчас является третьей. Вторую строку, как и годом ранее, занимает Украина с 90 миллионами долларов, сократившая экспорт на 16%. За пять месяцев текущего года Индия импортировала из России подсолнечного масла на 693 миллиона долларов, что в 1,6 раза больше прошлогоднего уровня. Доля России в импорте выросла до 46% с 25% годом ранее.
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россия, индия, подсолнечное масло
Экономика, РОССИЯ, ИНДИЯ, подсолнечное масло
18:34 15.07.2024
 
Россия утроила свою долю в импорте подсолнечного масла в Индию

Россия поставила в Индию подсолнечного масла на рекордные 209 миллионов долларов

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкШрот
Шрот - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 15 июл – ПРАЙМ. Россия в мае поставила в Индию подсолнечного масла на рекордные 209 миллионов долларов, утроив свою долю в импорте страны, следует из анализа РИА Новости данных индийского министерства торговли и промышленности.
Так, в конце весны Индия закупила 216 тысяч тонн российского подсолнечного масла на 209 миллионов долларов. Это больше прошлогоднего объема в 2,8 раза в физическом и 2,6 раза в денежном выражениях и является максимальным объемом за все время публикации статистики.
В результате в мае Россия стала главным поставщиком этого товара в Индию с долей в рекордные 57% против прошлогодних 20%. При этом в мае 2023 года лидером была Аргентина, которая из-за падения поставок в 4,8 раза, до 26 миллионов долларов, сейчас является третьей. Вторую строку, как и годом ранее, занимает Украина с 90 миллионами долларов, сократившая экспорт на 16%.
За пять месяцев текущего года Индия импортировала из России подсолнечного масла на 693 миллиона долларов, что в 1,6 раза больше прошлогоднего уровня. Доля России в импорте выросла до 46% с 25% годом ранее.
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ЭкономикаРОССИЯИНДИЯподсолнечное масло
 
 
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