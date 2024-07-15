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Совет директоров "Мегафона" назвал объем дивидендов за I полугодие

Совет директоров "Мегафона" назвал объем дивидендов за I полугодие - 15.07.2024, ПРАЙМ

Совет директоров "Мегафона" назвал объем дивидендов за I полугодие

Совет директоров "Мегафона" рекомендовал направить на дивиденды по итогам первого полугодия 2024 года 15 миллиардов рублей, сообщила компания. | 15.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-15T12:09+0300

2024-07-15T12:09+0300

2024-07-15T12:10+0300

экономика

мегафон

дивиденды

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Совет директоров "Мегафона" рекомендовал направить на дивиденды по итогам первого полугодия 2024 года 15 миллиардов рублей, сообщила компания. "Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров общества определить следующий размер дивидендов по акциям, форму и порядок их выплаты: чистую прибыль общества, полученную по результатам первого полугодия 2024 года, в размере 15 004 000 000 (Пятнадцати миллиардов четырех миллионов) рублей направить на выплату дивидендов по результатам первого полугодия 2024 года", - говорится в сообщении. Размер выплаты на каждую акцию рекомендован в 24,2 рубля, а датой определения лиц, имеющих право на получение дивидендов, предложено определить 27 августа. Внеочередное собрание акционеров состоится 16 августа. Единственным вопросом повестки станет как раз выплата дивидендов по результатам первого полугодия 2024 года. "Мегафон"- крупнейший российский оператор мобильной связи. Компания принадлежит структурам USM Алишера Усманова - 50% у ООО "АФ Телеком Холдинг", еще 50% у ООО "ЮэСэМ Телеком".

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мегафон, дивиденды