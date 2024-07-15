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Алиханов заявил о планах увеличить выпуск редких и редкоземельных металлов

Алиханов заявил о планах увеличить выпуск редких и редкоземельных металлов - 15.07.2024, ПРАЙМ

Алиханов заявил о планах увеличить выпуск редких и редкоземельных металлов

Россия планирует к 2030 году увеличить в разы объемы выпуска редких и редкоземельных металлов, сократить долю импорта в потреблении до 15%, сообщил министр... | 15.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-15T15:33+0300

2024-07-15T15:33+0300

2024-07-15T15:33+0300

экономика

антон алиханов

промышленность

металлургия

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Россия планирует к 2030 году увеличить в разы объемы выпуска редких и редкоземельных металлов, сократить долю импорта в потреблении до 15%, сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в ходе совещания с участием президента ко Дню металлурга. "Амбиционную задачу ставим по редким и редкоземельным металлам. В предыдущие годы были разработаны технологии переработки сложных руд и извлечения этих металлов. Сейчас с господдержкой готовятся к запуску инвестпроекты Росатома – это Ловозерский ГОК и "Соликамский магниевый завод", проекты Ростеха и "Хайлэнд Голд" - Тырныаузское вольфрамово-молибденовое, Тастыгское литиевое и Ермаковское месторождение бериллия", - сказал Алиханов. Он также озвучил инициативы частных компаний - группы "Скайград", которая будет перерабатывать отвалы фосфогипса в Воскресенске, а также "Норникеля" вместе с Росатомом - по Полярному литию. "Благодаря таким проектам рассчитываем к 2030 году увеличить объемы выпуска редких и редкоземельных металлов в 8 раз и сократить, соответственно, долю импорта в потреблении до 15%", - подчеркнул министр. Говоря о производстве титана, он рассказал, что корпорация "ВСМПО-Ависма", несмотря на санкции, наладила поставки ильменитового концентрата из дружественных стран. "В начале этого года на отечественном оборудовании запущена первая очередь Туганского ГОКа, что позволило заместить порядка 7% импорта. Идет реализация второй очереди, и к 2030 году планируем выйти на объемы, которые будут покрывать около половины нашей потребности в этом сырье", - добавил Алиханов.

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антон алиханов, промышленность, металлургия