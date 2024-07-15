https://1prime.ru/20240715/mig-850116269.html
ВКС РФ получили первые в 2024 году партии истребителей МиГ-31
ВКС РФ получили первые в 2024 году партии истребителей МиГ-31 - 15.07.2024, ПРАЙМ
ВКС РФ получили первые в 2024 году партии истребителей МиГ-31
Воздушно-космическим силам России переданы первые в этом году партии отремонтированных и модернизированных истребителей МиГ-31, сообщила Объединенная... | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T14:33+0300
2024-07-15T14:33+0300
2024-07-15T14:38+0300
вооружения
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Воздушно-космическим силам России переданы первые в этом году партии отремонтированных и модернизированных истребителей МиГ-31, сообщила Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК). "Филиал ПАО "ОАК" Нижегородский авиастроительный завод "Сокол" произвел отправку Минобороны России первых в этом году партий самолетов типа МиГ-31, прошедших ремонт и модернизацию. Авиационная техника поставлена в рамках исполнения обязательств по гособоронзаказу", - говорится в сообщении. После проведения комплекса наземных и летных испытаний, подтвердивших заданные требования, самолеты отправлены к местам постоянного базирования, отметили в ОАК. Истребитель-перехватчик МиГ-31 предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей в любых метеоусловиях и на любой высоте, при применении противником активных и пассивных радиолокационных помех, а также ложных тепловых целей. Модификация МиГ-31К способна нести гиперзвуковую ракету "Кинжал" - авиационный аналог "Искандера".
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миг-31, вкс россии, оак
Вооружения, МИГ-31, ВКС России, ОАК
ВКС РФ получили первые в 2024 году партии истребителей МиГ-31
ОАК: ВКС России получили первые в 2024 году партии истребителей МиГ-31
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Воздушно-космическим силам России переданы первые в этом году партии отремонтированных и модернизированных истребителей МиГ-31, сообщила Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК).
"Филиал ПАО "ОАК" Нижегородский авиастроительный завод "Сокол" произвел отправку Минобороны России первых в этом году партий самолетов типа МиГ-31, прошедших ремонт и модернизацию. Авиационная техника поставлена в рамках исполнения обязательств по гособоронзаказу", - говорится в сообщении.
После проведения комплекса наземных и летных испытаний, подтвердивших заданные требования, самолеты отправлены к местам постоянного базирования, отметили в ОАК.
Истребитель-перехватчик МиГ-31 предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей в любых метеоусловиях и на любой высоте, при применении противником активных и пассивных радиолокационных помех, а также ложных тепловых целей. Модификация МиГ-31К способна нести гиперзвуковую ракету "Кинжал" - авиационный аналог "Искандера".
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