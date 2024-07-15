Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВКС РФ получили первые в 2024 году партии истребителей МиГ-31 - 15.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20240715/mig-850116269.html
ВКС РФ получили первые в 2024 году партии истребителей МиГ-31
ВКС РФ получили первые в 2024 году партии истребителей МиГ-31 - 15.07.2024, ПРАЙМ
ВКС РФ получили первые в 2024 году партии истребителей МиГ-31
Воздушно-космическим силам России переданы первые в этом году партии отремонтированных и модернизированных истребителей МиГ-31, сообщила Объединенная... | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T14:33+0300
2024-07-15T14:38+0300
вооружения
миг-31
вкс россии
оак
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0f/850116455_0:100:1280:820_1920x0_80_0_0_a51f87c30fe4de0799f6160dfea41f46.jpg
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Воздушно-космическим силам России переданы первые в этом году партии отремонтированных и модернизированных истребителей МиГ-31, сообщила Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК). "Филиал ПАО "ОАК" Нижегородский авиастроительный завод "Сокол" произвел отправку Минобороны России первых в этом году партий самолетов типа МиГ-31, прошедших ремонт и модернизацию. Авиационная техника поставлена в рамках исполнения обязательств по гособоронзаказу", - говорится в сообщении. После проведения комплекса наземных и летных испытаний, подтвердивших заданные требования, самолеты отправлены к местам постоянного базирования, отметили в ОАК. Истребитель-перехватчик МиГ-31 предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей в любых метеоусловиях и на любой высоте, при применении противником активных и пассивных радиолокационных помех, а также ложных тепловых целей. Модификация МиГ-31К способна нести гиперзвуковую ракету "Кинжал" - авиационный аналог "Искандера".
https://1prime.ru/20240715/rostekh-850099923.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0f/850116455_20:0:1155:851_1920x0_80_0_0_b7c95b6b5c3581917be6780aca1db8c5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
миг-31, вкс россии, оак
Вооружения, МИГ-31, ВКС России, ОАК
14:33 15.07.2024 (обновлено: 14:38 15.07.2024)
 
ВКС РФ получили первые в 2024 году партии истребителей МиГ-31

ОАК: ВКС России получили первые в 2024 году партии истребителей МиГ-31

© Фото : ПАО "ОАК"Истребитель МиГ-31
Истребитель МиГ-31 - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2024
© Фото : ПАО "ОАК"
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Воздушно-космическим силам России переданы первые в этом году партии отремонтированных и модернизированных истребителей МиГ-31, сообщила Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК).
"Филиал ПАО "ОАК" Нижегородский авиастроительный завод "Сокол" произвел отправку Минобороны России первых в этом году партий самолетов типа МиГ-31, прошедших ремонт и модернизацию. Авиационная техника поставлена в рамках исполнения обязательств по гособоронзаказу", - говорится в сообщении.
После проведения комплекса наземных и летных испытаний, подтвердивших заданные требования, самолеты отправлены к местам постоянного базирования, отметили в ОАК.
Истребитель-перехватчик МиГ-31 предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей в любых метеоусловиях и на любой высоте, при применении противником активных и пассивных радиолокационных помех, а также ложных тепловых целей. Модификация МиГ-31К способна нести гиперзвуковую ракету "Кинжал" - авиационный аналог "Искандера".
Испытание бронеодеяла производства НИИ Стали против FPV-дронов. Скриншот видео - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2024
"Ростех" оценил устойчивость российских бронеодеял против FPV-дронов
08:52
 
ВооруженияМИГ-31ВКС РоссииОАК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала