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Молдавия назвала ожидаемые сроки присоединения к энергорынку ЕС - 15.07.2024, ПРАЙМ
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Молдавия назвала ожидаемые сроки присоединения к энергорынку ЕС
Молдавия назвала ожидаемые сроки присоединения к энергорынку ЕС - 15.07.2024, ПРАЙМ
Молдавия назвала ожидаемые сроки присоединения к энергорынку ЕС
Молдавия планирует стать частью европейского энергетического рынка еще до того, как официально присоединится к Евросоюзу, заявил министр энергетики страны... | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T12:59+0300
2024-07-15T12:59+0300
энергетика
молдавия
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КИШИНЕВ, 15 июл - ПРАЙМ. Молдавия планирует стать частью европейского энергетического рынка еще до того, как официально присоединится к Евросоюзу, заявил министр энергетики страны Виктор Парликов. Ранее премьер Румынии Марчел Чолаку заявил, что Бухарест намерен приобрести компанию RED Nord, которая обеспечивает производство электрической и тепловой энергии для севера Молдавии. Лидер блока "Победа" Илан Шор увидел в этом еще один шаг к объединению двух стран. "Румыния — член Европейского союза и имеет передовой опыт в применении европейских норм в управлении энергетическим сектором. Мы уже тесно сотрудничаем с Румынией и планируем стать частью энергетического рынка ЕС к 2029 году, до того как станем членом ЕС, путем интеграции энергетических рынков Молдавии и Румынии", - написал Парликов на своей странице в социальных сетях.Он добавил, что правительство ищет стратегических инвесторов и приветствует интерес румынской стороны. Компания RED Nord предлагает услуги по распределению электроэнергии всем пользователям электрораспределительной сети в северной части Молдавии. Она поставляет ресурсы жителям 13 районов, а также второго по величине города Молдавии Бельцам. В 1918 году Румыния ввела войска на территорию Молдавии, проведя границу по реке Днестр (без территории нынешнего Приднестровья). Созданный в Кишиневе Совет края проголосовал за объединение с соседней страной. С июня 1940 года территория современной Молдавии не входит в состав Румынии. На территории обеих стран существуют сторонники идеи "унионизма", то есть объединения Румынии и Молдавии путем ликвидации последней как отдельного государства. Однако согласно результатам многочисленных соцопросов, большинство жителей республики выступает против поглощения Румынией Молдавии. Так, согласно мартовскому опросу Института маркетинга и социологических опросов IMAS, за президента, который бы добивался объединения Молдавии с Румынией, проголосовали бы только 8% избирателей.
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молдавия, ес
Энергетика, МОЛДАВИЯ, ЕС
12:59 15.07.2024
 
Молдавия назвала ожидаемые сроки присоединения к энергорынку ЕС

Молдавия рассчитывает до 2029 года присоединиться к энергорынку Евросоюза

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМолдавия
Молдавия - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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КИШИНЕВ, 15 июл - ПРАЙМ. Молдавия планирует стать частью европейского энергетического рынка еще до того, как официально присоединится к Евросоюзу, заявил министр энергетики страны Виктор Парликов.
Ранее премьер Румынии Марчел Чолаку заявил, что Бухарест намерен приобрести компанию RED Nord, которая обеспечивает производство электрической и тепловой энергии для севера Молдавии. Лидер блока "Победа" Илан Шор увидел в этом еще один шаг к объединению двух стран.
"Румыния — член Европейского союза и имеет передовой опыт в применении европейских норм в управлении энергетическим сектором. Мы уже тесно сотрудничаем с Румынией и планируем стать частью энергетического рынка ЕС к 2029 году, до того как станем членом ЕС, путем интеграции энергетических рынков Молдавии и Румынии", - написал Парликов на своей странице в социальных сетях.
Он добавил, что правительство ищет стратегических инвесторов и приветствует интерес румынской стороны.
Компания RED Nord предлагает услуги по распределению электроэнергии всем пользователям электрораспределительной сети в северной части Молдавии. Она поставляет ресурсы жителям 13 районов, а также второго по величине города Молдавии Бельцам.
В 1918 году Румыния ввела войска на территорию Молдавии, проведя границу по реке Днестр (без территории нынешнего Приднестровья). Созданный в Кишиневе Совет края проголосовал за объединение с соседней страной. С июня 1940 года территория современной Молдавии не входит в состав Румынии. На территории обеих стран существуют сторонники идеи "унионизма", то есть объединения Румынии и Молдавии путем ликвидации последней как отдельного государства. Однако согласно результатам многочисленных соцопросов, большинство жителей республики выступает против поглощения Румынией Молдавии. Так, согласно мартовскому опросу Института маркетинга и социологических опросов IMAS, за президента, который бы добивался объединения Молдавии с Румынией, проголосовали бы только 8% избирателей.
 
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