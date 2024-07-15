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СМИ: российские импортеры китайской продукции пожаловались на мошенников
СМИ: российские импортеры китайской продукции пожаловались на мошенников - 15.07.2024, ПРАЙМ
СМИ: российские импортеры китайской продукции пожаловались на мошенников
В России все чаще фиксируются случаи мошенничества в сфере импорта товаров из Китая на фоне проблем с расчетами, сообщают "Ведомости" со ссылкой на... | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T11:49+0300
2024-07-15T11:49+0300
2024-07-15T11:49+0300
мошенничество
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. В России все чаще фиксируются случаи мошенничества в сфере импорта товаров из Китая на фоне проблем с расчетами, сообщают "Ведомости" со ссылкой на представителей бизнеса.Согласно данным предпринимателей, мошенники предлагают бизнесменам, столкнувшимся с проблемами оплаты импорта, использовать свои услуги по переводу денежных средств через счета в банках, которые на самом деле оказываются подставными.Кроме того, уже несколько компаний понесли ущерб в размере более 50 миллионов рублей. Мошенники активно используют интернет-сайты, которые они продвигают таким образом, чтобы они оказывались в самых верхних результатах поиска, привлекая больше потенциальных жертв.Они предлагают не только услуги посредника в оплате, но и полный комплекс услуг от закупки товаров до логистики и оплаты, требуя предоплату от клиентов. Особенно уязвимыми становятся малые или новые компании, не имеющие достаточного опыта и финансовых ресурсов для проверки подобных посредников.Эксперты указывают на то, что проблемы с переводом денег в Китай способствуют появлению мошеннических схем, так как российским компаниям все чаще отказывают в открытии счетов. Предпринимателям рекомендуется внимательно проверять посредников, обращая внимание на их регистрацию, лицензии и бухгалтерскую отчетность.
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россия, китай, мошенники
Мошенничество, РОССИЯ, КИТАЙ, МОШЕННИКИ
СМИ: российские импортеры китайской продукции пожаловались на мошенников
"Ведомости": импортеры из РФ стали жертвами мошенников из-за проблем с расчетами
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ.
В России все чаще фиксируются случаи мошенничества в сфере импорта товаров из Китая на фоне проблем с расчетами, сообщают
"Ведомости" со ссылкой на представителей бизнеса.
Согласно данным предпринимателей, мошенники предлагают бизнесменам, столкнувшимся с проблемами оплаты импорта, использовать свои услуги по переводу денежных средств через счета в банках, которые на самом деле оказываются подставными.
Кроме того, уже несколько компаний понесли ущерб в размере более 50 миллионов рублей. Мошенники активно используют интернет-сайты, которые они продвигают таким образом, чтобы они оказывались в самых верхних результатах поиска, привлекая больше потенциальных жертв.
Они предлагают не только услуги посредника в оплате, но и полный комплекс услуг от закупки товаров до логистики и оплаты, требуя предоплату от клиентов. Особенно уязвимыми становятся малые или новые компании, не имеющие достаточного опыта и финансовых ресурсов для проверки подобных посредников.
Эксперты указывают на то, что проблемы с переводом денег в Китай способствуют появлению мошеннических схем, так как российским компаниям все чаще отказывают в открытии счетов. Предпринимателям рекомендуется внимательно проверять посредников, обращая внимание на их регистрацию, лицензии и бухгалтерскую отчетность.
Китай вновь стал крупнейшим импортером СПГ