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"Вопрос времени". В США сделали пугающее заявление о войне НАТО с Россией - 15.07.2024, ПРАЙМ
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"Вопрос времени". В США сделали пугающее заявление о войне НАТО с Россией
"Вопрос времени". В США сделали пугающее заявление о войне НАТО с Россией - 15.07.2024, ПРАЙМ
"Вопрос времени". В США сделали пугающее заявление о войне НАТО с Россией
Прямое столкновение НАТО и России зависит от агрессивной политики Запада на Украине. Такое мнение выразил обозреватель американского издания The American... | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T10:04+0300
2024-07-15T10:04+0300
политика
россия
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Прямое столкновение НАТО и России зависит от агрессивной политики Запада на Украине. Такое мнение выразил обозреватель американского издания The American Conservative Доминик Сансоне."Это лишь вопрос времени, когда это (западная политика. — Прим. ред.) приведет к прямой конфронтации между Россией и членом НАТО, возможно, даже Соединенными Штатами", — заметил эксперт.По сведениям Сансоне, поражение Украины неизбежно, и Запад только усугубляет ход конфликта, поставляя Киеву более серьезное оружие. Он считает, что такая политика расширяет список потенциальных целей для России. Эксперт также отметил, что в российско-украинском конфликте также играет важную роль западная пресса, которая только содействует его эскалации.Москва неоднократно подчеркивала, что не представляет угрозы для стран НАТО, но не будет игнорировать потенциально опасные действия для своих интересов. Россия открыта для диалога на равных основах, но Запад в свою очередь должен отказаться от милитаризации Европы.
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россия, нато
Политика, РОССИЯ, НАТО
10:04 15.07.2024
 
"Вопрос времени". В США сделали пугающее заявление о войне НАТО с Россией

TAC: политика Запада приведет к прямому столкновению НАТО и России

© Фото : NATOШтаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Прямое столкновение НАТО и России зависит от агрессивной политики Запада на Украине. Такое мнение выразил обозреватель американского издания The American Conservative Доминик Сансоне.
"Это лишь вопрос времени, когда это (западная политика. — Прим. ред.) приведет к прямой конфронтации между Россией и членом НАТО, возможно, даже Соединенными Штатами", — заметил эксперт.
По сведениям Сансоне, поражение Украины неизбежно, и Запад только усугубляет ход конфликта, поставляя Киеву более серьезное оружие. Он считает, что такая политика расширяет список потенциальных целей для России. Эксперт также отметил, что в российско-украинском конфликте также играет важную роль западная пресса, которая только содействует его эскалации.
Москва неоднократно подчеркивала, что не представляет угрозы для стран НАТО, но не будет игнорировать потенциально опасные действия для своих интересов. Россия открыта для диалога на равных основах, но Запад в свою очередь должен отказаться от милитаризации Европы.
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