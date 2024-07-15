https://1prime.ru/20240715/nato-850101771.html

"Вопрос времени". В США сделали пугающее заявление о войне НАТО с Россией

"Вопрос времени". В США сделали пугающее заявление о войне НАТО с Россией - 15.07.2024, ПРАЙМ

"Вопрос времени". В США сделали пугающее заявление о войне НАТО с Россией

Прямое столкновение НАТО и России зависит от агрессивной политики Запада на Украине. Такое мнение выразил обозреватель американского издания The American... | 15.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-15T10:04+0300

2024-07-15T10:04+0300

2024-07-15T10:04+0300

политика

россия

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/42/841264224_0:115:2199:1352_1920x0_80_0_0_31f10b85d3f236ac70becc1e56f353cf.jpg

МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Прямое столкновение НАТО и России зависит от агрессивной политики Запада на Украине. Такое мнение выразил обозреватель американского издания The American Conservative Доминик Сансоне."Это лишь вопрос времени, когда это (западная политика. — Прим. ред.) приведет к прямой конфронтации между Россией и членом НАТО, возможно, даже Соединенными Штатами", — заметил эксперт.По сведениям Сансоне, поражение Украины неизбежно, и Запад только усугубляет ход конфликта, поставляя Киеву более серьезное оружие. Он считает, что такая политика расширяет список потенциальных целей для России. Эксперт также отметил, что в российско-украинском конфликте также играет важную роль западная пресса, которая только содействует его эскалации.Москва неоднократно подчеркивала, что не представляет угрозы для стран НАТО, но не будет игнорировать потенциально опасные действия для своих интересов. Россия открыта для диалога на равных основах, но Запад в свою очередь должен отказаться от милитаризации Европы.

https://1prime.ru/20240714/samolety-850088419.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, нато