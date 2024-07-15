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Цены на нефть восстановились на политической неопределенности в США

Цены на нефть восстановились на политической неопределенности в США - 15.07.2024, ПРАЙМ

Цены на нефть восстановились на политической неопределенности в США

Цены на нефть в понедельник восстановились. Политическая неопределенность в США и на Ближнем Востоке поддержала цены, компенсировав понижательное давление со... | 15.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-15T11:47+0300

2024-07-15T11:47+0300

2024-07-15T11:47+0300

рынки

мировой рынок нефти

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Цены на нефть в понедельник восстановились. Политическая неопределенность в США и на Ближнем Востоке поддержала цены, компенсировав понижательное давление со стороны укрепившегося доллара США и слабого спроса в Китае, лидере по импорту.Нефть Brent к 04.25 по Гринвичу выросла в цене на 15 центов, или 0,2%, до 85,18 доллара, после того как по итогам торгов в пятницу опустилась на 37 центов. Нефть WTI торгуется по 82,41 доллара, с повышением на 20 центов, или 0,2%.Цены на нефть не попали под влияние укрепившегося доллара США, который вырос после покушения на убийство кандидата в президенты Дональда Трампа."Думаю, нельзя игнорировать неопределенность, которая возникнет в сильно разделенной стране перед выборами после произошедшего в выходные покушения", – сказал Тони Сикамор, аналитик IG.На Ближнем Востоке переговоры о прекращении конфликта между Израилем и ХАМАС в Газе в субботу остановились после трех дней работы, хотя представитель ХАМАС на следующий день заявил, что группировка не вышла из обсуждений.В то же время атака Израиля, нацеленная на лидера организации, в субботу унесла жизни 90 человек.Неопределенность вокруг переменчивой ситуации приводит к сохранению повышенной геополитической премии в ценах на нефть.Кроме того, нефтяные рынки получили поддержку за счет ограничения добычи ОПЕК+. Министерство нефтяной сферы Ирака сообщило, что компенсирует переизбыток добычи с начала 2024 года.На прошлой неделе нефть Brent подешевела более чем на 1,7% после четырех недель роста, а фьючерсы на WTI снизились на 1,1%. Снижение импорта в Китае компенсировало высокий уровень потребления в летний период в США."Хотя фундаментальные факторы все еще оказывают поддержку, растут опасения насчет спроса, в основном связанные с Китаем", – указали в заметке аналитики ING во главе с Уорреном Паттерсоном.В первом полугодии импорт нефти в Китай сократился на 2,3%, до 11,05 млн баррелей в день, на фоне разочаровывающего спроса на топливо и сокращения объемов производства независимыми НПЗ из-за низкой маржи прибыли.Согласно таможенным данным, опубликованным в понедельник, объемы переработки нефти в Китае снизились в июне на 3,7% в сравнении с тем же периодом прошлого года и составили 14,19 млн баррелей в день, что является минимумом этого года.Во 2-м квартале рост экономики Китая замедлился, поскольку затянувшийся спад на рынке недвижимости и неуверенность в сохранении рабочих мест сказались на внутреннем спросе. В итоге по-прежнему ожидается, что Пекину потребуется вводить дополнительные стимулы.Тем временем компания Baker Hughes в пятницу сообщила, что в США число действующих нефтяных установок, ранний индикатор будущей добычи, сократилось на прошлой неделе на одну единицу, до 478 единиц. Это минимум с декабря 2021 года.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, мировой рынок нефти