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Новак назвал сроки принятия решения по запрету экспорта бензина

Новак назвал сроки принятия решения по запрету экспорта бензина - 15.07.2024, ПРАЙМ

Новак назвал сроки принятия решения по запрету экспорта бензина

Правительство возобновит запрет на экспорт бензина из России, если ситуация на рынке будет напряженная, в конце июля оценит рынок и примет решение на август,... | 15.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-15T13:34+0300

2024-07-15T13:34+0300

2024-07-15T13:39+0300

энергетика

россия

бензин

экспорт

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ГРОЗНЫЙ, 15 июл - ПРАЙМ. Правительство возобновит запрет на экспорт бензина из России, если ситуация на рынке будет напряженная, в конце июля оценит рынок и примет решение на август, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак. Федеральная антимонопольная служба России выступает за возврат к запрету на экспорт бензина с 1 августа, сообщили РИА Новости в ведомстве ранее в июле. В ФАС считают, что это позволит насытить внутренний рынок в период повышенного спроса, связанного в том числе с полевыми работами и плановым ремонтом нефтеперерабатывающих заводов, а также позволит обеспечить ценовую стабильность и доступность топлива для всех категорий потребителей. "Мы проводили штаб на прошлой неделе, и в принципе, если ситуация будет напряженная, то в августе не будем продлевать разрешение на экспорт (бензина - ред.). Сейчас оно продлено только до конца июля. Полмесяца прошло, сейчас будем внимательно мониторить ситуацию", - сказал Новак в кулуарах Кавказского инвестфорума. "Мы рассмотрим это, естественно, с учетом текущей ситуации. На август будем принимать решение в конце июля", - добавил вице-премьер. В целом ситуация на топливном рынке сейчас стабильная, отметил Новак, за исключением Аи-95, но вопрос с ним решается. Отвечая на вопрос о том, в чем проблема с данной маркой бензина, Новак сказал: "У нас есть запасы. Просто идет график ремонтов некоторых заводов, которые должны в ближайшее время выйти и объемы будут как прежде. Сейчас проблем-то нет, у нас есть специальные созданные для этого запасы". "Рынок так реагирует, как есть, на общую ситуацию, связанную с ремонтной кампанией. К сожалению, на сегодняшний день чувствительный достаточно рынок. Мы будем его успокаивать, потому что сейчас ничего страшного не происходит", - заключил вице-премьер. Кавказский инвестиционный форум (КИФ) проходит 15-17 июля в столице Чечни – городе Грозном. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Кавказского инвестиционного форума.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бензин, экспорт