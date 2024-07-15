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Новак назвал сроки принятия решения по запрету экспорта бензина - 15.07.2024, ПРАЙМ
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Новак назвал сроки принятия решения по запрету экспорта бензина
Новак назвал сроки принятия решения по запрету экспорта бензина - 15.07.2024, ПРАЙМ
Новак назвал сроки принятия решения по запрету экспорта бензина
Правительство возобновит запрет на экспорт бензина из России, если ситуация на рынке будет напряженная, в конце июля оценит рынок и примет решение на август,... | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T13:34+0300
2024-07-15T13:39+0300
энергетика
россия
бензин
экспорт
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ГРОЗНЫЙ, 15 июл - ПРАЙМ. Правительство возобновит запрет на экспорт бензина из России, если ситуация на рынке будет напряженная, в конце июля оценит рынок и примет решение на август, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак. Федеральная антимонопольная служба России выступает за возврат к запрету на экспорт бензина с 1 августа, сообщили РИА Новости в ведомстве ранее в июле. В ФАС считают, что это позволит насытить внутренний рынок в период повышенного спроса, связанного в том числе с полевыми работами и плановым ремонтом нефтеперерабатывающих заводов, а также позволит обеспечить ценовую стабильность и доступность топлива для всех категорий потребителей. "Мы проводили штаб на прошлой неделе, и в принципе, если ситуация будет напряженная, то в августе не будем продлевать разрешение на экспорт (бензина - ред.). Сейчас оно продлено только до конца июля. Полмесяца прошло, сейчас будем внимательно мониторить ситуацию", - сказал Новак в кулуарах Кавказского инвестфорума. "Мы рассмотрим это, естественно, с учетом текущей ситуации. На август будем принимать решение в конце июля", - добавил вице-премьер. В целом ситуация на топливном рынке сейчас стабильная, отметил Новак, за исключением Аи-95, но вопрос с ним решается. Отвечая на вопрос о том, в чем проблема с данной маркой бензина, Новак сказал: "У нас есть запасы. Просто идет график ремонтов некоторых заводов, которые должны в ближайшее время выйти и объемы будут как прежде. Сейчас проблем-то нет, у нас есть специальные созданные для этого запасы". "Рынок так реагирует, как есть, на общую ситуацию, связанную с ремонтной кампанией. К сожалению, на сегодняшний день чувствительный достаточно рынок. Мы будем его успокаивать, потому что сейчас ничего страшного не происходит", - заключил вице-премьер. Кавказский инвестиционный форум (КИФ) проходит 15-17 июля в столице Чечни – городе Грозном. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Кавказского инвестиционного форума.
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4.7
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россия, бензин, экспорт
Энергетика, РОССИЯ, Бензин, экспорт
13:34 15.07.2024 (обновлено: 13:39 15.07.2024)
 
Новак назвал сроки принятия решения по запрету экспорта бензина

Новак: правительство решит по запрету экспорта бензина на август в конце июля

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
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ГРОЗНЫЙ, 15 июл - ПРАЙМ. Правительство возобновит запрет на экспорт бензина из России, если ситуация на рынке будет напряженная, в конце июля оценит рынок и примет решение на август, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак.
Федеральная антимонопольная служба России выступает за возврат к запрету на экспорт бензина с 1 августа, сообщили РИА Новости в ведомстве ранее в июле. В ФАС считают, что это позволит насытить внутренний рынок в период повышенного спроса, связанного в том числе с полевыми работами и плановым ремонтом нефтеперерабатывающих заводов, а также позволит обеспечить ценовую стабильность и доступность топлива для всех категорий потребителей.
"Мы проводили штаб на прошлой неделе, и в принципе, если ситуация будет напряженная, то в августе не будем продлевать разрешение на экспорт (бензина - ред.). Сейчас оно продлено только до конца июля. Полмесяца прошло, сейчас будем внимательно мониторить ситуацию", - сказал Новак в кулуарах Кавказского инвестфорума.
"Мы рассмотрим это, естественно, с учетом текущей ситуации. На август будем принимать решение в конце июля", - добавил вице-премьер.
В целом ситуация на топливном рынке сейчас стабильная, отметил Новак, за исключением Аи-95, но вопрос с ним решается. Отвечая на вопрос о том, в чем проблема с данной маркой бензина, Новак сказал: "У нас есть запасы. Просто идет график ремонтов некоторых заводов, которые должны в ближайшее время выйти и объемы будут как прежде. Сейчас проблем-то нет, у нас есть специальные созданные для этого запасы".
"Рынок так реагирует, как есть, на общую ситуацию, связанную с ремонтной кампанией. К сожалению, на сегодняшний день чувствительный достаточно рынок. Мы будем его успокаивать, потому что сейчас ничего страшного не происходит", - заключил вице-премьер.
Кавказский инвестиционный форум (КИФ) проходит 15-17 июля в столице Чечни – городе Грозном. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Кавказского инвестиционного форума.
 
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