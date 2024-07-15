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Новак оценил рост объемов кредитования экономики Северного Кавказа
Новак оценил рост объемов кредитования экономики Северного Кавказа - 15.07.2024, ПРАЙМ
Новак оценил рост объемов кредитования экономики Северного Кавказа
Объемы кредитования экономики Северного Кавказа, в том числе сельского хозяйства, существенно выросли за последние годы, сообщил вице-премьер РФ Александр... | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T13:57+0300
2024-07-15T13:57+0300
2024-07-15T13:57+0300
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ГРОЗНЫЙ, 15 июл - ПРАЙМ. Объемы кредитования экономики Северного Кавказа, в том числе сельского хозяйства, существенно выросли за последние годы, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "Мы в целом благодарны, что банковская сфера в последние годы повернулась к Кавказу, и мы видим существенное увеличение объемов кредитования. Если, например, сравнивать 2023 год с 2020 годом, в два раза увеличились объемы кредитов, которые идут на сельское хозяйство, в частности", - сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24" на Кавказском инвестиционном форуме. Он отметил, что сельское хозяйство в регионе является одним из ключевых направлений развития наряду с промышленностью, туризмом. "Это благодатный регион, здесь очень благодатный климат для развития сельского хозяйства... Здесь активно развивается виноградарство, производство овощей, помидоров, производство яблок, груш. Здесь строятся логистические центры, и уже ряд построен, и ряд еще в стадии реализации. Способствует этому в том числе и поддержка со стороны государства, специально созданный институт "Кавказ.РФ", через который оказывается поддержка в реализации проектов", - добавил вице-премьер. Кавказский инвестиционный форум (КИФ) проходит 15-17 июля в столице Чечни – городе Грозном. РИА Новости является генеральным информационным партнером форума.
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россия
Новак оценил рост объемов кредитования экономики Северного Кавказа
Новак: объемы кредитования экономики Северного Кавказа значительно выросли
ГРОЗНЫЙ, 15 июл - ПРАЙМ. Объемы кредитования экономики Северного Кавказа, в том числе сельского хозяйства, существенно выросли за последние годы, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Мы в целом благодарны, что банковская сфера в последние годы повернулась к Кавказу, и мы видим существенное увеличение объемов кредитования. Если, например, сравнивать 2023 год с 2020 годом, в два раза увеличились объемы кредитов, которые идут на сельское хозяйство, в частности", - сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24" на Кавказском инвестиционном форуме.
Он отметил, что сельское хозяйство в регионе является одним из ключевых направлений развития наряду с промышленностью, туризмом.
"Это благодатный регион, здесь очень благодатный климат для развития сельского хозяйства... Здесь активно развивается виноградарство, производство овощей, помидоров, производство яблок, груш. Здесь строятся логистические центры, и уже ряд построен, и ряд еще в стадии реализации. Способствует этому в том числе и поддержка со стороны государства, специально созданный институт "Кавказ.РФ", через который оказывается поддержка в реализации проектов", - добавил вице-премьер.
Кавказский инвестиционный форум (КИФ) проходит 15-17 июля в столице Чечни – городе Грозном. РИА Новости является генеральным информационным партнером форума.