https://1prime.ru/20240715/novak-850114715.html

Новак раскрыл, сколько работников нужно российской энерегетике

Новак раскрыл, сколько работников нужно российской энерегетике - 15.07.2024, ПРАЙМ

Новак раскрыл, сколько работников нужно российской энерегетике

Порядка 200-300 тысяч работников требуется в российской энергетике при их общей численности в 2,7 миллиона человек, в основном потребность в... | 15.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-15T14:23+0300

2024-07-15T14:23+0300

2024-07-15T14:23+0300

энергетика

александр новак

дефицит кадров

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ГРОЗНЫЙ, 15 июл - ПРАЙМ. Порядка 200-300 тысяч работников требуется в российской энергетике при их общей численности в 2,7 миллиона человек, в основном потребность в инженерно-техническом персонале, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "У нас в энергетике трудятся примерно 2,7 миллиона работников, если брать нефтегазовую, электроэнергетику и угольную отрасль, поэтому с учетом, выбытия кадров, текучести, то есть ежегодные потребности, на мой взгляд, составляют не менее 200-300 тысяч человек. Не вижу, скажем так, проблем", - сказал Новак на Кавказском инвестфоруме, добавив, что на сегодняшний день существует больше вакансий, чем специалистов. При этом в целом Россия вышла на исторически самый низкий уровень безработицы - 2,6%, напомнил он. "В энергетике, как и любой отрасли, сейчас нужны специалисты, в основном инженерно-технический персонал, ну и, конечно, рабочие кадры", - добавил он, отметив, что 70% выпускников вузов по отраслям сейчас устраиваются по профессии. Кавказский инвестиционный форум (КИФ) проходит 15-17 июля в столице Чечни – городе Грозном. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Кавказского инвестиционного форума.

https://1prime.ru/20240715/novak-850111249.html

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александр новак, дефицит кадров