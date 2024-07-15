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Безработица в СКФО снижается высокими темпами, заявил Новак

Безработица в СКФО снижается высокими темпами, заявил Новак - 15.07.2024, ПРАЙМ

Безработица в СКФО снижается высокими темпами, заявил Новак

Безработица в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) снижается в последние три года высокими темпами, в прошлому году она составила 9,7% против 13,7% в... | 15.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-15T16:59+0300

2024-07-15T16:59+0300

2024-07-15T16:59+0300

экономика

безработица

россия

александр новак

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ГРОЗНЫЙ, 15 июл - ПРАЙМ. Безработица в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) снижается в последние три года высокими темпами, в прошлому году она составила 9,7% против 13,7% в 2020 году, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Здесь появляются рабочие места... в регионах Северного Кавказа, потому что мы видим, что за последние три года здесь высокими темпами снижается безработица. Если ранее, в 2020 году, она примерно составляла 13,7%, то по результатам прошлого года снизилась до 9,7%. Понятно, что здесь еще огромные возможности и потенциал", - сказал Новак, выступая на пленарной сессии Кавказского инвестиционного форума "Большой Кавказ: от моря до моря". Он отметил, что правительство РФ вместе с главами регионов СКФО, в частности, делает ставку на туризм, развитие горно-туристических кластеров. "Ключевые из них, конечно, это Архыз, Эльбрус, "Ведучи" в Чеченской республике, "Мамисон" в Северной Осетии", - добавил он, подчеркнув, что в понедельник также было подписано соглашение о реализации инвестиционного проекта по развитию Прикаспийского прибрежного кластера. Кавказский инвестиционный форум проходит в Грозном 15-17 июля. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером КИФ-2024.

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безработица, россия, александр новак