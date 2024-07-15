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Безработица в СКФО снижается высокими темпами, заявил Новак - 15.07.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Безработица в СКФО снижается высокими темпами, заявил Новак
Безработица в СКФО снижается высокими темпами, заявил Новак - 15.07.2024, ПРАЙМ
Безработица в СКФО снижается высокими темпами, заявил Новак
Безработица в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) снижается в последние три года высокими темпами, в прошлому году она составила 9,7% против 13,7% в... | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T16:59+0300
2024-07-15T16:59+0300
экономика
безработица
россия
александр новак
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ГРОЗНЫЙ, 15 июл - ПРАЙМ. Безработица в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) снижается в последние три года высокими темпами, в прошлому году она составила 9,7% против 13,7% в 2020 году, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Здесь появляются рабочие места... в регионах Северного Кавказа, потому что мы видим, что за последние три года здесь высокими темпами снижается безработица. Если ранее, в 2020 году, она примерно составляла 13,7%, то по результатам прошлого года снизилась до 9,7%. Понятно, что здесь еще огромные возможности и потенциал", - сказал Новак, выступая на пленарной сессии Кавказского инвестиционного форума "Большой Кавказ: от моря до моря". Он отметил, что правительство РФ вместе с главами регионов СКФО, в частности, делает ставку на туризм, развитие горно-туристических кластеров. "Ключевые из них, конечно, это Архыз, Эльбрус, "Ведучи" в Чеченской республике, "Мамисон" в Северной Осетии", - добавил он, подчеркнув, что в понедельник также было подписано соглашение о реализации инвестиционного проекта по развитию Прикаспийского прибрежного кластера. Кавказский инвестиционный форум проходит в Грозном 15-17 июля. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером КИФ-2024.
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безработица, россия, александр новак
Экономика, безработица, РОССИЯ, Александр Новак
16:59 15.07.2024
 
Безработица в СКФО снижается высокими темпами, заявил Новак

Новак: безработица в СКФО снижается в последние 3 года высокими темпами

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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ГРОЗНЫЙ, 15 июл - ПРАЙМ. Безработица в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) снижается в последние три года высокими темпами, в прошлому году она составила 9,7% против 13,7% в 2020 году, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Здесь появляются рабочие места... в регионах Северного Кавказа, потому что мы видим, что за последние три года здесь высокими темпами снижается безработица. Если ранее, в 2020 году, она примерно составляла 13,7%, то по результатам прошлого года снизилась до 9,7%. Понятно, что здесь еще огромные возможности и потенциал", - сказал Новак, выступая на пленарной сессии Кавказского инвестиционного форума "Большой Кавказ: от моря до моря".
Он отметил, что правительство РФ вместе с главами регионов СКФО, в частности, делает ставку на туризм, развитие горно-туристических кластеров. "Ключевые из них, конечно, это Архыз, Эльбрус, "Ведучи" в Чеченской республике, "Мамисон" в Северной Осетии", - добавил он, подчеркнув, что в понедельник также было подписано соглашение о реализации инвестиционного проекта по развитию Прикаспийского прибрежного кластера.
Кавказский инвестиционный форум проходит в Грозном 15-17 июля. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером КИФ-2024.
Пекин, Китай - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2024
Вышли данные о безработице в Китае
06:06
 
ЭкономикабезработицаРОССИЯАлександр Новак
 
 
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