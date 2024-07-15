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"Новатэк" увеличил добычу газа до 20,6 миллиарда кубометров
"Новатэк" увеличил добычу газа до 20,6 миллиарда кубометров - 15.07.2024, ПРАЙМ
"Новатэк" увеличил добычу газа до 20,6 миллиарда кубометров
"Новатэк" во втором квартале 2024 года, по предварительным данным, увеличил добычу газа на 1,2% к аналогичному периоду 2023 года - до 20,6 миллиарда кубометров, | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T10:13+0300
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энергетика
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. "Новатэк" во втором квартале 2024 года, по предварительным данным, увеличил добычу газа на 1,2% к аналогичному периоду 2023 года - до 20,6 миллиарда кубометров, добычу жидких углеводородов - на 11,6%, до 3,37 миллиона тонн, говорится в сообщении компании.В целом "Новатэк" во втором квартале увеличил добычу углеводородов на 2,8% - до 1,79 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки."Новатэк" также в первом полугодии 2024 года сократил продажи газа на 3,3% по сравнению с первым кварталом 2023 года - до 39,3 миллиарда кубометров, во втором квартале - на 2,6%, до 17,83 миллиарда кубометров."По предварительным данным, общий объем реализации природного газа, включая СПГ, во втором квартале и первом полугодии 2024 года составил 17,83 и 39,30 миллиарда кубических метров соответственно, что на 2,6% и 3,3% ниже аналогичных показателей за второй квартал и первое полугодие 2023 года", - сказано в сообщении.
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россия
"Новатэк" увеличил добычу газа до 20,6 миллиарда кубометров
"Новатэк" во II квратале увеличил добычу газа на 1,2% до 20,6 миллиарда кубометров
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. "Новатэк" во втором квартале 2024 года, по предварительным данным, увеличил добычу газа на 1,2% к аналогичному периоду 2023 года - до 20,6 миллиарда кубометров, добычу жидких углеводородов - на 11,6%, до 3,37 миллиона тонн, говорится в сообщении компании.
В целом "Новатэк" во втором квартале увеличил добычу углеводородов на 2,8% - до 1,79 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки.
"Новатэк" также в первом полугодии 2024 года сократил продажи газа на 3,3% по сравнению с первым кварталом 2023 года - до 39,3 миллиарда кубометров, во втором квартале - на 2,6%, до 17,83 миллиарда кубометров.
"По предварительным данным, общий объем реализации природного газа, включая СПГ, во втором квартале и первом полугодии 2024 года составил 17,83 и 39,30 миллиарда кубических метров соответственно, что на 2,6% и 3,3% ниже аналогичных показателей за второй квартал и первое полугодие 2023 года", - сказано в сообщении.