Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ и Корпорация МСП будут обмениваться данными о государственных МФО - 15.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
https://1prime.ru/20240715/obmen-850129352.html
ЦБ и Корпорация МСП будут обмениваться данными о государственных МФО
ЦБ и Корпорация МСП будут обмениваться данными о государственных МФО - 15.07.2024, ПРАЙМ
ЦБ и Корпорация МСП будут обмениваться данными о государственных МФО
Банк России и Корпорация МСП будут обмениваться информацией о государственных микрофинансовых организациях (МФО), что позволит более эффективно выделять... | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T18:41+0300
2024-07-15T18:42+0300
банк россии
корпорация мсп
мфо
https://cdnn.1prime.ru/img/83813/46/838134653_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c5fb6708a57d38ca1360b0d5efba1559.jpg
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Банк России и Корпорация МСП будут обмениваться информацией о государственных микрофинансовых организациях (МФО), что позволит более эффективно выделять средства на льготное финансирование малого и среднего предпринимательства, сообщила пресс-служба ЦБ. "Банк России и Корпорация МСП будут обмениваться информацией о государственных МФО. Информационный обмен предусмотрен соглашением, которое подписали регулятор и корпорация. Такое взаимодействие будет способствовать развитию сотрудничества по поддержке малого и среднего предпринимательства (МСП)", - сообщает ЦБ РФ. Регулятор указывает, что корпорация получит доступ к аналитике и статистике Банка России по этой категории микрофинансовых организаций. "Это поможет более эффективно проводить ранжирование государственных МФО, на основе которого организации получают дополнительную поддержку из бюджета для льготного финансирования малого и среднего предпринимательства", - поясняет ЦБ. В свою очередь, как отмечается в сообщении, корпорация будет направлять в Банк России результаты проведенного ранжирования и еженедельную отчетность государственных МФО. Эту информацию Банк России будет использовать в том числе для эффективного управления рисками таких организаций.
https://1prime.ru/20240715/bank-850120128.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83813/46/838134653_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_cac09b220a87b94003c6dc530760af7a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
корпорация мсп, мфо
Банк России, Корпорация МСП, МФО
18:41 15.07.2024 (обновлено: 18:42 15.07.2024)
 
ЦБ и Корпорация МСП будут обмениваться данными о государственных МФО

Банк России и Корпорация МСП будут обмениваться данными о государственных МФО

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Банка России
Здание Банка России - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Банк России и Корпорация МСП будут обмениваться информацией о государственных микрофинансовых организациях (МФО), что позволит более эффективно выделять средства на льготное финансирование малого и среднего предпринимательства, сообщила пресс-служба ЦБ.
"Банк России и Корпорация МСП будут обмениваться информацией о государственных МФО. Информационный обмен предусмотрен соглашением, которое подписали регулятор и корпорация. Такое взаимодействие будет способствовать развитию сотрудничества по поддержке малого и среднего предпринимательства (МСП)", - сообщает ЦБ РФ.
Регулятор указывает, что корпорация получит доступ к аналитике и статистике Банка России по этой категории микрофинансовых организаций. "Это поможет более эффективно проводить ранжирование государственных МФО, на основе которого организации получают дополнительную поддержку из бюджета для льготного финансирования малого и среднего предпринимательства", - поясняет ЦБ.
В свою очередь, как отмечается в сообщении, корпорация будет направлять в Банк России результаты проведенного ранжирования и еженедельную отчетность государственных МФО. Эту информацию Банк России будет использовать в том числе для эффективного управления рисками таких организаций.
ЦБ - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2024
ЦБ оценил объем сделок в рамках эксперимента исламского банкинга
15:35
 
Банк РоссииКорпорация МСПМФО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала