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ЦБ и Корпорация МСП будут обмениваться данными о государственных МФО

ЦБ и Корпорация МСП будут обмениваться данными о государственных МФО - 15.07.2024, ПРАЙМ

ЦБ и Корпорация МСП будут обмениваться данными о государственных МФО

Банк России и Корпорация МСП будут обмениваться информацией о государственных микрофинансовых организациях (МФО), что позволит более эффективно выделять... | 15.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-15T18:41+0300

2024-07-15T18:41+0300

2024-07-15T18:42+0300

банк россии

корпорация мсп

мфо

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Банк России и Корпорация МСП будут обмениваться информацией о государственных микрофинансовых организациях (МФО), что позволит более эффективно выделять средства на льготное финансирование малого и среднего предпринимательства, сообщила пресс-служба ЦБ. "Банк России и Корпорация МСП будут обмениваться информацией о государственных МФО. Информационный обмен предусмотрен соглашением, которое подписали регулятор и корпорация. Такое взаимодействие будет способствовать развитию сотрудничества по поддержке малого и среднего предпринимательства (МСП)", - сообщает ЦБ РФ. Регулятор указывает, что корпорация получит доступ к аналитике и статистике Банка России по этой категории микрофинансовых организаций. "Это поможет более эффективно проводить ранжирование государственных МФО, на основе которого организации получают дополнительную поддержку из бюджета для льготного финансирования малого и среднего предпринимательства", - поясняет ЦБ. В свою очередь, как отмечается в сообщении, корпорация будет направлять в Банк России результаты проведенного ранжирования и еженедельную отчетность государственных МФО. Эту информацию Банк России будет использовать в том числе для эффективного управления рисками таких организаций.

https://1prime.ru/20240715/bank-850120128.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

корпорация мсп, мфо