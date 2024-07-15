https://1prime.ru/20240715/obmen-850129352.html
ЦБ и Корпорация МСП будут обмениваться данными о государственных МФО
ЦБ и Корпорация МСП будут обмениваться данными о государственных МФО - 15.07.2024, ПРАЙМ
ЦБ и Корпорация МСП будут обмениваться данными о государственных МФО
Банк России и Корпорация МСП будут обмениваться информацией о государственных микрофинансовых организациях (МФО), что позволит более эффективно выделять... | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T18:41+0300
2024-07-15T18:41+0300
2024-07-15T18:42+0300
банк россии
корпорация мсп
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Банк России и Корпорация МСП будут обмениваться информацией о государственных микрофинансовых организациях (МФО), что позволит более эффективно выделять средства на льготное финансирование малого и среднего предпринимательства, сообщила пресс-служба ЦБ. "Банк России и Корпорация МСП будут обмениваться информацией о государственных МФО. Информационный обмен предусмотрен соглашением, которое подписали регулятор и корпорация. Такое взаимодействие будет способствовать развитию сотрудничества по поддержке малого и среднего предпринимательства (МСП)", - сообщает ЦБ РФ. Регулятор указывает, что корпорация получит доступ к аналитике и статистике Банка России по этой категории микрофинансовых организаций. "Это поможет более эффективно проводить ранжирование государственных МФО, на основе которого организации получают дополнительную поддержку из бюджета для льготного финансирования малого и среднего предпринимательства", - поясняет ЦБ. В свою очередь, как отмечается в сообщении, корпорация будет направлять в Банк России результаты проведенного ранжирования и еженедельную отчетность государственных МФО. Эту информацию Банк России будет использовать в том числе для эффективного управления рисками таких организаций.
https://1prime.ru/20240715/bank-850120128.html
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корпорация мсп, мфо
Банк России, Корпорация МСП, МФО
ЦБ и Корпорация МСП будут обмениваться данными о государственных МФО
Банк России и Корпорация МСП будут обмениваться данными о государственных МФО
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Банк России и Корпорация МСП будут обмениваться информацией о государственных микрофинансовых организациях (МФО), что позволит более эффективно выделять средства на льготное финансирование малого и среднего предпринимательства, сообщила пресс-служба ЦБ.
"Банк России и Корпорация МСП будут обмениваться информацией о государственных МФО. Информационный обмен предусмотрен соглашением, которое подписали регулятор и корпорация. Такое взаимодействие будет способствовать развитию сотрудничества по поддержке малого и среднего предпринимательства (МСП)", - сообщает ЦБ РФ.
Регулятор указывает, что корпорация получит доступ к аналитике и статистике Банка России по этой категории микрофинансовых организаций. "Это поможет более эффективно проводить ранжирование государственных МФО, на основе которого организации получают дополнительную поддержку из бюджета для льготного финансирования малого и среднего предпринимательства", - поясняет ЦБ.
В свою очередь, как отмечается в сообщении, корпорация будет направлять в Банк России результаты проведенного ранжирования и еженедельную отчетность государственных МФО. Эту информацию Банк России будет использовать в том числе для эффективного управления рисками таких организаций.
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