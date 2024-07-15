https://1prime.ru/20240715/obvineniya-850133065.html

Запад готовится выдвинуть обвинения против России в применении химоружия

Запад готовится выдвинуть обвинения против России в применении химоружия - 15.07.2024, ПРАЙМ

Запад готовится выдвинуть обвинения против России в применении химоружия

Запад ведет подготовку к выдвижению против России обвинений в применении химического оружия, заявил российским журналистам постоянный представитель РФ при ОЗХО, | 15.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-15T21:27+0300

2024-07-15T21:27+0300

2024-07-15T21:47+0300

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ГААГА, 15 июл - ПРАЙМ. Запад ведет подготовку к выдвижению против России обвинений в применении химического оружия, заявил российским журналистам постоянный представитель РФ при ОЗХО, российский посол в Гааге Владимир Тарабрин. В Гааге 9-12 июля прошла 106-я сессия исполнительного совета ОЗХО. "Да, они активно работают с техсекретариатом ОЗХО с тем, чтобы заставить его все-таки предпринять какие-то шаги, направленные на то, чтобы обвинить Россию в применении химического оружия", — постпред в ответ на вопрос о планах стран Запада выдвинуть соответствующие обвинения против Москвы. Тарабрин отметил, что российская сторона всячески этому противодействует и пытается на конкретных фактах доказать несостоятельность всех этих усилий. Постпред подчеркнул, что химическая угроза Украине со стороны РФ отсутствует.Он напомнил, что практически сразу после начала СВО Киев и его западные покровители заговорили о химической угрозе, исходящей со стороны России, в марте 2022 года Украина обратилась в техсекретариат ОЗХО с просьбой к государствам-участникам оказать ей содействие, которое предполагает передачу оборудования, материалов, научно-технической информации, средств защиты от химоружия и прочего."Что касается нашего отношения к этой активности, то, естественно, такие телодвижения Киева воспринимаются нами негативно, в первую очередь потому, что никакой химической угрозы Украине со стороны России нет и быть не может", — заявил Тарабрин.Постпред отметил, что пока данная активность ведется в законных рамках положений ОЗХО, но, тем не менее, Москва "самым внимательным образом следит за развитием событий и не допустит самовольства задействованных в них акторов".Ранее сообщалось, что эксперты ОЗХО побывали 2-3 июля на Украине для оказания технической помощи после вступления в силу соглашения о привилегиях и иммунитетах для Киева. Эксперты доставили на Украину ​​70 детекторов отравляющих веществ LCD 3.3, которые способны определить тип химического воздействия, а также классификацию, концентрацию и дозировку химического вещества.Специалисты ОЗХО также провели обучение использованию детекторов для 20 сотрудников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, включая сотрудников служб экстренного реагирования, пожарных и медиков.Начальник российских войск РХБЗ Игорь Кириллов ранее сообщил, что Вашингтон и Берлин совместно с Киевом и техсекретариатом ОЗХО готовят запуск специальной миссии по расследованию фактов применения химоружия на Украине.

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