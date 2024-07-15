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У Крымского моста выстроилась очередь из сотен автомобилей
У Крымского моста выстроилась очередь из сотен автомобилей - 15.07.2024, ПРАЙМ
У Крымского моста выстроилась очередь из сотен автомобилей
Более 1200 машин в понедельник утром стоят в очереди у Крымского моста, свыше 1100 из них ждут проезда со стороны Тамани, сообщается в Telegram-канале об... | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T07:50+0300
2024-07-15T07:50+0300
2024-07-15T07:51+0300
экономика
крымский мост
очередь
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МОСКВА, 15 июля - ПРАЙМ. Более 1200 машин в понедельник утром стоят в очереди у Крымского моста, свыше 1100 из них ждут проезда со стороны Тамани, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. Сообщение о перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту поступило в понедельник в 06:11 мск. Проезд открыли спустя 40 минут. Ранее мост закрывался ночью на два часа - с 3:28 до 5:22 мск. "В очереди со стороны Тамани находится 1100 транспортных средств. Время ожидания более трех часов. В очереди со стороны Керчи находится 145 транспортных средств", - говорится в сообщении. По Крымскому мосту разрешено движение легкового транспорта и автобусов, негрузовых микроавтобусов и минивэнов, а также автомобилей "пикап". Грузовой транспорт в Крым попадает с помощью Керченской паромной переправы (только приоритетные грузы) и сухопутным маршрутом через новые регионы вдоль Азовского моря.
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крымский мост, очередь
Экономика, Крымский мост, очередь
У Крымского моста выстроилась очередь из сотен автомобилей
Инфоцентр: свыше 1200 автомобилей скопились в очереди у Крымского моста
МОСКВА, 15 июля - ПРАЙМ. Более 1200 машин в понедельник утром стоят в очереди у Крымского моста, свыше 1100 из них ждут проезда со стороны Тамани, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.
Сообщение о перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту поступило в понедельник в 06:11 мск. Проезд открыли спустя 40 минут. Ранее мост закрывался ночью на два часа - с 3:28 до 5:22 мск.
"В очереди со стороны Тамани находится 1100 транспортных средств. Время ожидания более трех часов. В очереди со стороны Керчи находится 145 транспортных средств", - говорится в сообщении.
На Украине сделали неожиданное заявление о Крымском мосте
По Крымскому мосту разрешено движение легкового транспорта и автобусов, негрузовых микроавтобусов и минивэнов, а также автомобилей "пикап". Грузовой транспорт в Крым попадает с помощью Керченской паромной переправы (только приоритетные грузы) и сухопутным маршрутом через новые регионы вдоль Азовского моря.