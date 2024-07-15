Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
У Крымского моста выстроилась очередь из сотен автомобилей - 15.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240715/ochered-850099009.html
У Крымского моста выстроилась очередь из сотен автомобилей
У Крымского моста выстроилась очередь из сотен автомобилей - 15.07.2024, ПРАЙМ
У Крымского моста выстроилась очередь из сотен автомобилей
Более 1200 машин в понедельник утром стоят в очереди у Крымского моста, свыше 1100 из них ждут проезда со стороны Тамани, сообщается в Telegram-канале об... | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T07:50+0300
2024-07-15T07:51+0300
экономика
крымский мост
очередь
https://cdnn.1prime.ru/img/83839/94/838399451_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_48560c610932c1e9e584e6705cb8c943.jpg
МОСКВА, 15 июля - ПРАЙМ. Более 1200 машин в понедельник утром стоят в очереди у Крымского моста, свыше 1100 из них ждут проезда со стороны Тамани, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. Сообщение о перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту поступило в понедельник в 06:11 мск. Проезд открыли спустя 40 минут. Ранее мост закрывался ночью на два часа - с 3:28 до 5:22 мск. "В очереди со стороны Тамани находится 1100 транспортных средств. Время ожидания более трех часов. В очереди со стороны Керчи находится 145 транспортных средств", - говорится в сообщении. По Крымскому мосту разрешено движение легкового транспорта и автобусов, негрузовых микроавтобусов и минивэнов, а также автомобилей "пикап". Грузовой транспорт в Крым попадает с помощью Керченской паромной переправы (только приоритетные грузы) и сухопутным маршрутом через новые регионы вдоль Азовского моря.
https://1prime.ru/20240617/krym-849228260.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83839/94/838399451_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8ad911aaa1f7a7c494e718a6ee7be00a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
крымский мост, очередь
Экономика, Крымский мост, очередь
07:50 15.07.2024 (обновлено: 07:51 15.07.2024)
 
У Крымского моста выстроилась очередь из сотен автомобилей

Инфоцентр: свыше 1200 автомобилей скопились в очереди у Крымского моста

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЧП на Крымском мосту
ЧП на Крымском мосту - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 июля - ПРАЙМ. Более 1200 машин в понедельник утром стоят в очереди у Крымского моста, свыше 1100 из них ждут проезда со стороны Тамани, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.
Сообщение о перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту поступило в понедельник в 06:11 мск. Проезд открыли спустя 40 минут. Ранее мост закрывался ночью на два часа - с 3:28 до 5:22 мск.
"В очереди со стороны Тамани находится 1100 транспортных средств. Время ожидания более трех часов. В очереди со стороны Керчи находится 145 транспортных средств", - говорится в сообщении.
Левую часть Крымского моста открыли для проезда - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2024
На Украине сделали неожиданное заявление о Крымском мосте
17 июня, 11:00
По Крымскому мосту разрешено движение легкового транспорта и автобусов, негрузовых микроавтобусов и минивэнов, а также автомобилей "пикап". Грузовой транспорт в Крым попадает с помощью Керченской паромной переправы (только приоритетные грузы) и сухопутным маршрутом через новые регионы вдоль Азовского моря.
 
ЭкономикаКрымский мосточередь
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала