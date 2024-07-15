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У Крымского моста выстроилась очередь из сотен автомобилей

У Крымского моста выстроилась очередь из сотен автомобилей - 15.07.2024, ПРАЙМ

У Крымского моста выстроилась очередь из сотен автомобилей

Более 1200 машин в понедельник утром стоят в очереди у Крымского моста, свыше 1100 из них ждут проезда со стороны Тамани, сообщается в Telegram-канале об... | 15.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-15T07:50+0300

2024-07-15T07:50+0300

2024-07-15T07:51+0300

экономика

крымский мост

очередь

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МОСКВА, 15 июля - ПРАЙМ. Более 1200 машин в понедельник утром стоят в очереди у Крымского моста, свыше 1100 из них ждут проезда со стороны Тамани, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. Сообщение о перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту поступило в понедельник в 06:11 мск. Проезд открыли спустя 40 минут. Ранее мост закрывался ночью на два часа - с 3:28 до 5:22 мск. "В очереди со стороны Тамани находится 1100 транспортных средств. Время ожидания более трех часов. В очереди со стороны Керчи находится 145 транспортных средств", - говорится в сообщении. По Крымскому мосту разрешено движение легкового транспорта и автобусов, негрузовых микроавтобусов и минивэнов, а также автомобилей "пикап". Грузовой транспорт в Крым попадает с помощью Керченской паромной переправы (только приоритетные грузы) и сухопутным маршрутом через новые регионы вдоль Азовского моря.

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крымский мост, очередь