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"МойОфис" начал тестировать GigaChat для работы с документами - 15.07.2024, ПРАЙМ
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"МойОфис" начал тестировать GigaChat для работы с документами
"МойОфис" начал тестировать GigaChat для работы с документами - 15.07.2024, ПРАЙМ
"МойОфис" начал тестировать GigaChat для работы с документами
Российский разработчик офисных решений для общения и совместной работы с документами "МойОфис" начал тестировать нейросеть "Сбера" GigaChat в своем мобильном... | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T08:46+0300
2024-07-15T08:47+0300
россия
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Российский разработчик офисных решений для общения и совместной работы с документами "МойОфис" начал тестировать нейросеть "Сбера" GigaChat в своем мобильном приложении "МойОфис Документы" - до 31 августа она доступна всем пользователям в режиме бета-версии, после этого разработчики включат самые востребованные сценарии в продукт на постоянной основе, рассказали РИА Новости в компании. "МойОфис", ведущий российский производитель офисного ПО, внедрил в мобильное приложение "МойОфис Документы" GigaChat API для быстрой и эффективной работы с текстовым контентом. До 31 августа функциональность доступна всем пользователям в режиме бета-тестирования, по его итогам наиболее востребованные сценарии будут включены в продукт на постоянной основе", - сообщили в компании. Нейросеть умеет оперативно анализировать и генерировать данные. Например, она может составлять вопросы или тезисы на основе заданной информации, менять тон сообщений, сокращать абзацы, выделять главные мысли и другое. Сейчас доступны 31 команда и пять сценариев использования GigaChat: "Проанализируй и...", "Создай на основе текста", "Переведи", "Отредактируй", "Измени стиль". Для того, чтобы воспользоваться искусственным интеллектом, необходимо обновить приложение "МойОфис Документы" до последней версии, а также убедиться, что в настройках указана опция "Предоставлять статистику использования". В течение дня после установки или обновления приложения пользователь увидит приглашение к участию в бета-тестировании. "Готовность сторонних разработчиков интегрировать GigaChat API в собственные продукты подтверждает высокую эффективность нейросетевой модели в решении большого спектра задач. С ее помощью пользователь получает максимально удобный "умный" сервис, оптимизирующий множество бизнес-процессов. Использование возможностей сервиса в мобильном приложении "МойОфис Документы" - еще один хороший пример того, как LLM ускоряет процессы работы с текстами, а также дает дополнительные возможности для их быстрого анализа", - прокомментировал руководитель SberDevices Денис Филиппов.
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4.7
96
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россия
РОССИЯ
08:46 15.07.2024 (обновлено: 08:47 15.07.2024)
 
"МойОфис" начал тестировать GigaChat для работы с документами

"МойОфис" начал тестировать GigaChat в приложении для работы с документами

© Unsplash/Luis VillasmilБизнес
Бизнес
© Unsplash/Luis Villasmil
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Российский разработчик офисных решений для общения и совместной работы с документами "МойОфис" начал тестировать нейросеть "Сбера" GigaChat в своем мобильном приложении "МойОфис Документы" - до 31 августа она доступна всем пользователям в режиме бета-версии, после этого разработчики включат самые востребованные сценарии в продукт на постоянной основе, рассказали РИА Новости в компании.
"МойОфис", ведущий российский производитель офисного ПО, внедрил в мобильное приложение "МойОфис Документы" GigaChat API для быстрой и эффективной работы с текстовым контентом. До 31 августа функциональность доступна всем пользователям в режиме бета-тестирования, по его итогам наиболее востребованные сценарии будут включены в продукт на постоянной основе", - сообщили в компании.
Нейросеть умеет оперативно анализировать и генерировать данные. Например, она может составлять вопросы или тезисы на основе заданной информации, менять тон сообщений, сокращать абзацы, выделять главные мысли и другое. Сейчас доступны 31 команда и пять сценариев использования GigaChat: "Проанализируй и...", "Создай на основе текста", "Переведи", "Отредактируй", "Измени стиль".
Для того, чтобы воспользоваться искусственным интеллектом, необходимо обновить приложение "МойОфис Документы" до последней версии, а также убедиться, что в настройках указана опция "Предоставлять статистику использования". В течение дня после установки или обновления приложения пользователь увидит приглашение к участию в бета-тестировании.
"Готовность сторонних разработчиков интегрировать GigaChat API в собственные продукты подтверждает высокую эффективность нейросетевой модели в решении большого спектра задач. С ее помощью пользователь получает максимально удобный "умный" сервис, оптимизирующий множество бизнес-процессов. Использование возможностей сервиса в мобильном приложении "МойОфис Документы" - еще один хороший пример того, как LLM ускоряет процессы работы с текстами, а также дает дополнительные возможности для их быстрого анализа", - прокомментировал руководитель SberDevices Денис Филиппов.
 
РОССИЯ
 
 
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